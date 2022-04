Le centre de jour de la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi fermé

Le centre de jour de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, qui était situé au sous-sol, n’est plus nécessaire et a fermé ses portes.

Cette ressource avait été mise en place en 2020 pour que les personnes en situation d'itinérance puissent avoir un endroit où aller au moment des fermetures dues aux règles sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.

Le centre accueillait jusqu'à 20 sans-abri par jour. Sur place, ils avaient accès à un endroit chaud, un déjeuner et des collations. Des intervenants étaient aussi présents pour les accompagner.

Une baisse de fréquentation notable a été observée dans les dernières semaines.

Depuis la fermeture du centre de jour, c'est la reprise des services à la Maison d'accueil pour nos usagers externes. Donc, il n'y a pas de bris de service, on essaie de retrouver une vie normale et de remettre la fréquentation et l'accès aux services comme avant la pandémie , a expliqué le directeur de la Maison d'accueil pour sans-abri, Michel St-Gelais.

La Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi a reçu au cours des deux dernières années près de 700 000 $ de la part du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, incluant une aide pour opérer le centre de jour. Toutefois, cette fermeture n'est pas due à un souci financier.

On a choisi de ne pas faire de demande supplémentaire, car on avait une problématique au niveau des ressources humaines pour opérer le centre de jour. Ça enlève une certaine pression et on compense avec les services qui seront disponibles à l'intérieur de la maison d'accueil , a poursuivi Michel St-Gelais.

Pour ce qui est du centre débordement installé au sous-sol de la cathédrale de Chicoutimi, il est toujours ouvert. Il compte de 20 à 30 lits supplémentaires.

D'après un reportage de Flavie Villeneuve