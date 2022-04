Une famille de Chicoutimi se prépare à accueillir des réfugiés ukrainiens

Jessy Brown et sa conjointe, Catherine Mercier, se préparent à accueillir la famille sous leur toit, avec leurs quatre enfants.

La famille de réfugiés a quitté l'Ukraine dès les premiers bombardements. Le père et la mère de famille, qui oeuvraient dans le domaine de la construction, espèrent intégrer le marché du travail ici.

Ils sont en attente de leur visa et sont présentement à l’abri dans un pays voisin de l’Ukraine.

Devant les horreurs de cette guerre, le couple tenait à poser une action concrète. Jessy est un ancien militaire et sa conjointe, Catherine, a pour sa part déjà participé à des missions d'aide humanitaire à l'étranger.

« Ce n'est pas possible pour mon mari et moi de s'enrôler et de partir se battre en Ukraine, donc partager notre maison, les aider financièrement, c'est notre guerre à nous. C'est comme ça qu'on va la vivre. » — Une citation de Catherine Mercier

Un sentiment que partage son conjoint. Si je n'avais pas eu d'enfants, je serais parti avec ma femme. On aurait trouvé une façon d'aider dans un camp de réfugiés , mentionne Jessy Brown.

Les enfants du couple ont hâte d’accueillir la famille. Ça va être très génial! On va avoir plus de fun, plus cool! lance Lélya.

Des entreprises se sont déjà montrées intéressées à embaucher le couple ukrainien. Oeuvrer dans le champ de compétences, c'est valorisant pour eux, a-t-il ajouté. S'ils n'ont pas à recommencer au bas de l'échelle et à repartir à zéro.

Pour se donner les meilleures chances dans ce nouveau départ, la famille a déjà commencé à apprendre le français.

On aura aidé une famille à se remettre sur pied et à pouvoir se relancer, souligne Jessy Brown. On ne peut pas le faire pour tout le monde. Mais au moins si on peut faire une différence pour une famille, c'est mieux que rien.

D’après un reportage d’Andréanne Larouche