La promesse du gouvernement de l’Ontario de réduire les taxes sur l’essence et le carburant pendant six mois, à partir du 1er juillet, est plus ou moins bien accueillie dans la région de la capitale fédérale, même si à première vue, des consommateurs semblent s’en réjouir.

Si le projet de loi du gouvernement présenté lundi est adopté, la taxe sur l’essence serait réduite de 5,7 cents le litre et la taxe sur les carburants de 5,3 cents le litre.

Le gouvernement prétend qu'il met en place cette mesure pour soulager les familles et les entreprises qui sont aux prises avec une hausse fulgurante du prix de l’essence depuis le début du conflit en Ukraine.

Il est temps que le gouvernement mette de l’argent dans les poches des contribuables plutôt que dans ses propres poches , a lancé le premier ministre Doug Ford lors de son point de presse lundi.

La réduction des taxes sur l'essence et le carburant devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2022. Photo : Radio-Canada

Je suis d’avis que les contribuables sont en meilleure position pour déterminer comment dépenser leur argent. Ils stimuleront l’économie et contribueront à la création d’emplois , a-t-il poursuivi.

Une bonne nouvelle

À Ottawa, dans le quartier Vanier, la majorité des consommateurs rencontrés par Radio-Canada semblaient apprécier cette nouvelle mesure.

Ça coûte trop cher , a réagi Jean Moreira, un chauffeur de taxi, à propos du prix de l'essence. S’il baisse la taxe, ce sera bon.

Toute aide est la bienvenue. Le prix est vraiment élevé et il est temps que ça baisse un peu , a plaidé André Degeyter, un client rencontré dans une station-service. La hausse du prix a un impact sur tout le monde, pas seulement les moins fortunés, mais les mieux nantis, aussi.

André Degeyter trouve que les prix à la pompe sont trop élevés. Photo : Radio-Canada

D’autres se questionnent sur la durée de la mesure. Catherina Galloway croit que c’est une bonne idée, mais pourquoi seulement six mois? s’interroge-t-elle.

Quand même, c’est une réduction , juge pour sa part Alex Pierre un résident de Gatineau qui travaille à Ottawa. Il profite de son passage dans la capitale pour faire le plein à plus faible coût.

On ne trouve pas ça par terre , dit-il à propos des dollars qu’il économisera. Il aimerait que François Legault imite son homologue ontarien.

Ça envoie un très mauvais signal

Jean-Thomas Bernard, professeur au département de science économique de l'Université d'Ottawa et spécialiste des questions énergétiques, dit que la promesse du gouvernement Ford envoie un très mauvais signal aux consommateurs.

« Malheureusement, l’augmentation du prix sera là quand même. » — Une citation de Jean-Thomas Bernard, professeur au département de science économique de l'Université d'Ottawa

Dans un contexte où on veut encourager les Canadiens à réduire leur consommation de carburant, la pire chose à faire quand le prix de l’essence augmente est de diminuer les taxes , clame-t-il.

Si on baisse la taxe, c’est de dire non il ne se passe rien, faites comme s’il ne se passe rien et continuez à consommer , soutient le professeur.

Le prix de l’essence est en hausse parce que la demande est plus forte que l’offre mondiale, explique-t-il. Les consommateurs doivent se rappeler que lorsque le prix augmente, ça indique une rareté [...] et le mécanisme pour rétablir cet équilibre-là, c'est la hausse du prix.

Jean-Thomas Bernard, professeur au département de Sciences économiques à l'Université d'Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada

De plus, la mesure annoncée par le premier ministre ontarien risque de torpiller les efforts du gouvernement fédéral qui veut combattre les émissions à effet de serre en imposant une taxe sur le carbone, poursuit le professeur. L'objectif de cette taxe est de décourager la consommation de l’essence.

Le plus récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques (GIEC), rendu public lundi, appelle justement à une baisse radicale de la consommation d’énergie fossile. Sinon, avertit-on, les pays signataires tels que le Canada ne réussiront pas à atteindre leurs cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Si chaque fois que le prix du pétrole augmente, on dit "non, non, pas pour le moment", c’est certain qu’on ne rencontrera pas l’objectif en 2030 , prévient Jean-Thomas Bernard.

Une mesure électoraliste?

L’entrée en jeu de ce projet de loi n’est pas étrangère aux élections provinciales imminentes, pense quant à elle la politologue Geneviève Tellier.

La professeure en études politiques à l’Université d’Ottawa raconte d’ailleurs ne pas avoir été surprise par l’annonce.

« C’est le genre de mesure qu’on s’attend à voir lorsqu’une élection va être déclenchée. » — Une citation de Geneviève Tellier, politologue à l’Université d’Ottawa

À son avis, cette annonce comporte plusieurs dimensions . Tout d’abord, le gouvernement Ford prend position par rapport à l’inflation, et ensuite, il montre à l’électorat son désir d’appuyer financièrement les consommateurs ontariens.

Geneviève Tellier, politologue à l’Université d’Ottawa Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

N’en reste que le projet de loi, bien que déposé avant l’entrée officielle en période électorale, demeure, selon elle, une annonce à forte saveur politique.

On ne peut pas s’empêcher de [comprendre] qu’il y a aussi une logique stratégique mise de l’avant par le gouvernement , décortique la politologue. Ça rentre dans la catégorie ''promesse électorale'', ce n’est plus des mesures faites avant l’élection, c’est vraiment une promesse.

Une mesure concrète et quasi immédiate, voilà ce que le gouvernement Ford souhaite offrir aux électeurs, décèle-t-elle. Les études le démontrent abondamment, les électeurs ont une vision assez courte.

Ainsi, faire uniquement campagne sur la gestion de la pandémie ne serait sans doute pas suffisant pour le gouvernement conservateur, croit-elle. Les choses qui se sont passées il y a un an ou deux, on s’en rappelle très peu. On se rappelle des choses qui sont beaucoup plus immédiates.

Économies et réductions

Une note du ministère des Finances de l’Ontario indique que même les ménages qui ne possèdent pas de véhicule pourront bénéficier du rabais.

Les frais de taxis, de livraison, et d'autres produits de consommation vont notamment en être touchés, simplement du fait que les prix à la pompe seront moins élevés, soutient-on.

En pratique, le ministère évalue qu’un ménage moyen va économiser près de 95 $ en essence, soit 60 $ en carburant, 27 $ en économies indirectes, et 8 $ en raison de la taxe de vente harmonisée (TVH).

Avec les informations de Frédéric Pépin et Rémi Authier