Le groupe Entraide Ukraine pourrait bientôt accueillir ses premiers réfugiés

Les démarches sont en cours depuis plusieurs semaines et à ce jour, 30 personnes, surtout des femmes et des enfants, sont à une étape ou une autre du processus. Trois attendent l’approbation de leur visa et 11 autres l’ont reçu, mais il doit maintenant être apposé dans leur passeport pour pouvoir s’envoler vers le Canada.

On est dans l’attente à plusieurs niveaux. C’est frustrant des fois. C’est le gouvernement, on ne peut pas faire grand-chose, mais il y a beaucoup de personnes qui ont déjà passé la biométrie, dont les passeports et les documents de voyages sont envoyés, ils attendent juste que ce soit étampé , explique Rebecca Perron, qui gère le groupe Entraide Ukraine Abitibi-Témiscamingue avec sa mère et sa tante.

Rebecca Perron a pris part à la marche de solidarité envers le peuple ukrainien, dimanche, où elle a pu s'adresser aux participants. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Elle espère voir les premiers dossiers aboutir cette semaine.

On a hâte de les accueillir. Ceux qu’on connaît, on a hâte de les revoir, de les serrer dans nos bras, mais on a aussi hâte pour eux. Parce que même si plusieurs d’entre eux sont en sécurité dans un autre pays, leur vie est en suspens. Oui, ils sont en sécurité, mais ils ne peuvent pas recommencer leur vie tout de suite. Ils ont hâte de retrouver une vie normale, de pouvoir aller aux études, de travailler, de refaire leur petite vie , souligne Rebecca Perron.

Du soutien à l’accueil

L’association interculturelle La Mosaïque est prête à soutenir dans l’accueil et l’intégration les ressortissants ukrainiens, comme le veut sa mission.

Ariane Milot, coordonnatrice des services d’accueil et d’intégration à La Mosaïque, a aussi pris la parole lors de la marche de solidarité avec le peuple ukrainien, dimanche, à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon