Un nouveau service pour les patients sans médecin de famille à Dalhousie

Cette nouvelle survient environ deux mois après la fermeture de la clinique sans rendez-vous, en raison de la pénurie de personnel.

À compter du 11 avril, les patients orphelins pourront composer le 811 et obtenir un rendez-vous en ligne ou en personne avec un médecin ou une infirmière praticienne.

Le vice-président aux Services communautaires chez Vitalité, Jacques Duclos, estime que cela permettra la prise en charge continue d’environ 1000 patients .

La directrice des Soins de santé primaires au Réseau de santé Vitalité, Shelley Robichaud, espère que la création de ce nouveau service facilitera le recrutement et la rétention des professionnels de la santé.

Le modèle avec lequel on essayait de recruter des gens n'était pas intéressant pour les médecins. Ils ne voulaient pas venir faire du sans rendez-vous. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui aiment ce genre de pratique là. Alors, en modifiant et en disant qu'il n'y a plus de sans rendez-vous, on va essayer de recruter des gens pour venir travailler à la pratique collaborative. La médecine familiale c'est ça qu'ils veulent faire , dit-elle.

Le Réseau de santé Vitalité prévoit l'ajout de trois infirmières praticiennes à Dalhousie au cours de la prochaine année. Les efforts pour recruter des médecins se poursuivent, assure-t-on.

Le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, devant le Centre de santé communautaire Saint-Joseph (archives). Photo : Radio-Canada / Alexandre Silberman

La nouvelle a été très bien accueillie par le maire de Dalhousie, Normand Pelletier.

Faut qu'on trouve des solutions pour dépanner et aider les gens de notre région. Au moins qu'ils peuvent avoir un docteur ou une infirmière praticienne qui peut les aider. Présentement, il y a entre 3000 et 4000 personnes dans la région qui n'ont pas de médecin de famille. C'est un problème , dit le maire.

