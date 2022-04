COVID-19 : record de travailleurs absents au CHU de Québec

Le CHU de Québec compte en ce moment plus de 580 travailleurs absents en raison de la COVID-19, du jamais-vu depuis le début de la pandémie. Avec les hospitalisations qui sont reparties à la hausse, l’établissement risque de devoir bientôt réactiver le plan de contingence et de délestage de ses activités.

Le nombre de travailleurs absents [...] en raison de la COVID n'a jamais été aussi élevé que présentement dans aucune vague antérieurement , confie en entrevue à Radio-Canada le Dr Stéphane Bergeron, directeur des services professionnels au Centre hospitalier universitaire CHU de Québec.

Malgré l’apparition d’une sixième vague, les hôpitaux relevant du Centre hospitalier universitaire CHU sont parvenus jusqu’ici à maintenir leurs salles d’opération ouvertes, notamment en priorisant les interventions qui nécessitent une plus courte durée d’hospitalisation.

Or, les réaménagements effectués à l’intérieur des programmes opératoires ont atteint leurs limites, prévient le Dr Bergeron.

Le Dr Stéphane Bergeron affirme que le CHU de Québec a de plus en plus de difficultés à pallier les absences d'employés liées à la COVID-19. Photo : Radio-Canada

On a utilisé toutes les techniques et les stratégies que l'on [connaît] pour faire face à la musique. On commence à être un petit peu à court , reconnaît le médecin.

À bout de ressources

En date de lundi, 83 patients du Centre hospitalier universitaire CHU de Québec étaient atteints de la COVID-19. Si la situation ne s’améliore pas, l’établissement devra se résoudre à reporter certaines activités, en commençant par les chirurgies électives et celles effectuées dans les cliniques externes.

« Nous avons essayé de [nous] remuer les méninges pour trouver des trucs, mais avec 83 patients hospitalisés, on commence à être un peu au bout des ressources. » — Une citation de Dr Stéphane Bergeron, directeur des services professionnels, Centre hospitalier universitaire CHU de Québec

Stéphane Bergeron se veut toutefois rassurant. Il ne s’attend pas à devoir revenir à un niveau d’annulation et de report des activités semblable à celui observé durant la cinquième vague.

Le CHU de Québec pourrait recommencer d'ici peu à délester certaines activités en raison d'un manque d'effectifs. (Archives) Photo : Getty Images / Morsa Images

Il parle de recommencer avec un délestage très léger . De plus, les activités urgentes et celles liées aux soins pédiatriques et obstétriques seront épargnées.

On espère [...] que ce soit une vague qui ait une montée rapide, parce qu'en termes de travailleurs, ç'a été une montée très rapide, mais on se dit qu'éventuellement, les travailleurs vont pouvoir revenir au bout de 7 ou 8 jours , affirme le directeur des services opérationnels au Centre hospitalier universitaire CHU de Québec.

