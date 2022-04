De nouvelles allégations de racisme au hockey font l’objet d'une enquête interne

L'ouverture de l'enquête survient une semaine après qu’un jeune joueur des Voiliers d’Aylmer se soit confié à Radio-Canada, se disant la cible d'insultes et de propos racistes et discriminatoires.

À la suite de certaines allégations qui nous ont été rapportées, deux (2) jeunes adolescents [...] ont reçu des propos et des commentaires de nature raciale qui n'ont pas leur place ici et ailleurs dans la société , écrivent Pierre Montreuil, président de Hockey Outaouais, et Michel André, président de l’Intrépide de Gatineau par voie de communiqué.

Ils rappellent le caractère inacceptable de tels gestes.

Depuis la semaine dernière, à la lueur d’une dénonciation plus précise et sérieuse, une investigation interne plus exhaustive impliquant les différents partenaires (Intrépide - Hockey Outaouais - Institutionnel, etc.) a été mise de l’avant pour faire la lumière sur certains de ces incidents, et pour y appliquer les actions et les conséquences nécessaires au besoin pour remédier à ce genre de situation le plus possible dans l’avenir , poursuivent-ils.

M. Montreuil et M. André indiquent assurent avoir pris certaines actions auprès du personnel, des joueurs et des parents pour informer, sensibiliser et éduquer .

Hockey Outaouais et l'Intrépide de Gatineau invitent les personnes qui seraient victimes de tels propos discriminatoires à porter plainte sur la plateforme Je porte plainte disponible sur le site web de Hockey Québec et Hockey Outaouais.

Plus de détails à venir...