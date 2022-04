Le Groupe de travail pour les transports dans le Nord est déjà au boulot

On fait aussi de l’information en format collation.

Son équipe est composée de maires, mairesses, leaders autochtones et représentants d’organismes dans le secteur des transports.

Le coprésident du groupe et président de la Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario ( Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario FMNO ), Danny Whalen, explique que le groupe essaie de développer des solutions pour toutes les formes de transports en se basant sur un rapport publié par la province  (Nouvelle fenêtre) en décembre 2020.

« Ça contient 67 recommandations visant à améliorer toutes les facettes du transport dans le Nord. Notre travail consiste à étudier chaque moyen de transport et ces recommandations et fournir nos conclusions à la province. » — Une citation de Danny Whalen, coprésident du groupe et président de la Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario

Durant sa première rencontre il y a quelques mois, le groupe a établi ses dossiers prioritaires, mais il laisse toujours place aux commentaires du public.

Malgré la menace que pourrait poser des élections provinciales à la survie du projet, M. Whalen estime que le groupe existera toujours après le scrutin de juin.

Le président de la Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario, Danny Whalen. (Archives) Photo : Temiskaming Shores

Nous continuons nos efforts en assumant qu’on complètera les 12 mois de travail ordonnés par la ministre [des Transports Caroline] Mulroney , estime-t-il.

Le député néo-démocrate de Mushkegowuk-Baie James, Guy Bourgouin, aime l’idée d’avoir des consultants de la région.

« Il y a beaucoup de points de vue qu’il faut adresser pour améliorer les conditions routières des routes 11 et 17. » — Une citation de Guy Bourgouin, député néo-démocrate provincial représentant Mushkegowuk-Baie James

Il ajoute que le dernier hiver a été difficile pour le Nord, qui a notamment vécu une journée de 4 accidents, dont un mortel, sur la route 11 le 12 janvier.

Tous ceux qui sont sur le bord des routes 11 et 17, on paye un prix cher et des fois ce sont des vies , dit-il.

D’après M. Bourgouin, il y a plusieurs dossiers à évaluer comme l’entretien, l’octroi de permis de conduire et les aires de repos pour camionneurs.

Les tempêtes de neige demeurent un défi

À l'approche des élections provinciales le 2 juin, il est déjà clair que la sécurité routière fera partie des principaux enjeux dans le Nord de l’Ontario.

Guy Bourgouin a proposé un projet de loi pour accélérer le déneigement des routes 11 et 17 en décembre 2021. Le NPD de l’Ontario a annoncé que le projet a franchi l’étape de la deuxième lecture à peine trois mois plus tard, mais M. Bourgouin indique qu’il n’y a pas eu de développement depuis.

On a des pétitions pour mettre de la pression sur notre gouvernement afin de faire avancer le projet de loi. Mais on n'entend rien, dit-il.

Le député néo-démocrate de Mushkegowuk - Baie James, Guy Bourgouin. (Archives) Photo : Radio-Canada

M. Bourgouin espère que le projet de loi passera avant la fin de la session parlementaire à Queen’s Park.

On a vu à plusieurs reprises que le gouvernement a fait avancer des projets de loi. Ce n’est certainement pas nous qui allons l’empêcher d’être mis en place.

D’après lui, le gouvernement s’assoit sur ses mains à l’aube d’une élection.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, un porte-parole du ministère ontarien des Transports indique que le ministère a lancé un projet pilote au cours de la saison hivernale 2020-2021 pour identifier les sections des autoroutes 11 et 17 où des normes d'entretien hivernal plus élevées peuvent être mises en œuvre ainsi que les zones où les entrepreneurs ont de la difficulté à respecter les normes .