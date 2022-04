La C.-B. délie les cordons de la bourse pour former plus de vétérinaires

On fait aussi de l’information en format collation.

Avec les défis amenés par la pandémie et par les événements climatiques extrêmes comme le dôme de chaleur et les inondations dans la vallée du Fraser, la pénurie de vétérinaires en Colombie-Britannique se fait encore plus sentir.

C'est pourquoi la ministre de l’Éducation supérieure de la Colombie-Britannique, Anne Kang, a annoncé lundi que le nombre de places étudiantes subventionnées dans le programme de sciences vétérinaires au Collège de médecine vétérinaire de l’Ouest, qui est basé en Saskatchewan, va passer de 20 à 40 dès le mois d'août.

Former davantage de vétérinaires est crucial pour appuyer nos fermiers et assurer une sécurité alimentaire , a déclaré la ministre de l’Agriculture de la Colombie-Britannique, Lana Popham.

La pénurie de vétérinaires en Colombie-Britannique est bien documentée. Ceux-ci se sont plaints l'an dernier de la pénurie, du surmenage des vétérinaires et de l’impact pour les animaux.

Selon l’Association des médecins vétérinaires du Canada, la Colombie-Britannique a besoin de 200 vétérinaires immédiatement pour répondre à la demande et de 100 nouveaux vétérinaires par année pour les trois prochaines années.

Les ministres Kang et Popham ont affirmé que de nouvelles places en sciences infirmières sont une solution et que la province regarde également du côté de l’immigration et de la migration interprovinciale pour trouver davantage de vétérinaires.

Une personne lutte pour sauver son bétail, dans une ferme à Abbotsford, en Colombie-Britannique, le 16 novembre 2021. Photo : Reuters / Jesse Winter

Les vétérinaires ont été nombreux à venir en aide aux fermiers de la vallée du Fraser aux prises avec des inondations en novembre pour sauver des animaux et prendre soin du bétail dans des conditions difficiles.

Le Collège de médecine vétérinaire de l’Ouest, qui a été fondé en 1963 à l’Université de la Saskatchewan, est le seul collège régional qui dessert à la fois la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba.

Des programmes de techniciens en sciences vétérinaires sont également offerts à l’Université Thompson Rivers et au Collège Douglas, en Colombie-Britannique.