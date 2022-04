Le constructeur De Havilland met en lumière le potentiel aéronautique de Calgary

La production de ce bombardier à eau est dans les cartons de l’entreprise depuis 2019. La confirmation d’intentions d’achat d’au moins 22 avions a permis à De Havilland de donner le feu vert au programme de construction.

Avec le réchauffement climatique, il y a une augmentation des feux de forêt. Les avions CL-215 et CL-415 continuent de vieillir, et les clients veulent renouveler leur flotte. Donc, il y a une demande de plus en plus élevée pour ces avions-là , explique Jean-Philippe Côté, vice-président des programmes à De Havilland Canada.

Les premiers avions de combat d’incendie devraient être livrés vers 2025, et la cadence devrait ensuite augmenter, ajoute-t-il. L'entreprise a choisi d’assembler ce nouvel appareil à Calgary parce que c’est là que sont réparés les anciens modèles CL-215 et CL-415.

La maintenance des anciens modèles d'avions de combat d'incendie est effectuée en Alberta. Photo : De Havilland

Dans les prochains jours et prochaines semaines, nous allons avoir besoin d’ingénieurs, d'employés dans la production, les ressources humaines, les finances… , résume Jean-Philippe Côté.

Ce programme de production devrait tripler le nombre d’employés de l’avionneur dans la métropole albertaine.

Un aimant à investissement

Selon le vice-président du développement des affaires à Calgary Economic Development, Patrick Mattern, cette annonce donne un nouveau souffle à l’industrie aéronautique en Alberta.

Il y a toujours une présence de [De Havilland] à Calgary, mais vu le volume de production dont on parle et le nombre d’emplois, c’est un moment très, très excitant , dit, M. Mattern avec enthousiasme .

L’annonce a un double effet bénéfique, selon lui : elle promeut la réputation de Calgary dans le milieu aéronautique et elle ouvre la porte à d’autres entreprises de production. Y a-t-il des entreprises qui approvisionnent De Havilland en pièces pour cette chaîne de production et qui voudraient s’installer plus près de leur client? demande-t-il, à titre d'exemple.

Le gouvernement albertain a défini le secteur aérospatial comme une des industries au fort potentiel de croissance et de diversification pour l’économie provinciale.

L’année dernière, il a établi un conseil stratégique pour stimuler l’emploi et l’investissement dans ce secteur. Aucune recommandation n’a, pour l’instant, été formulée.

Un secteur qui sort de l'ombre

Selon Patrick Mattern, le secteur bouillonne cependant depuis plusieurs années, notamment dans le domaine des drones et des autres véhicules sans pilote. Le poids du milieu pétrolier et gazier et l'élan des nouvelles technologies lui ont fait de l'ombre, toutefois.

« Nous ne sommes pas Wichita, au Kansas, ni Montréal, ni Toulouse. Mais nous avons une industrie en croissance. » — Une citation de Patrick Mattern, Calgary Economic Development

Il souligne que Calgary compte trois établissements postsecondaires offrant des programmes de formation dans les emplois aéronautiques.