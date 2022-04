Le retrait du masque repoussé n’inquiète pas le fabricant Entreprise Prémont

Le retrait du masque était initialement prévu pour le 15 avril.

Le Québec deviendrait ainsi la seule province canadienne à continuer d’exiger le port du masque dans les lieux publics.

La santé publique évalue toujours la situation épidémiologique. Sa recommandation finale devrait être transmise lundi soir au gouvernement Legault.

Le fabricant louisevillois de masques médicaux, Entreprise Prémont, ne s’en inquiète pas. Il peut ajuster rapidement le volume de production en ajoutant des quarts de travail à son usine. Les travailleurs sont déjà formés, soutient le vice-président de l’entreprise, Luc Girard.

Si le port du masque en public devient facultatif, la demande du milieu médical suffira, selon lui.

« On n’a jamais arrêté de produire. On est prêt à toute éventualité. On a eu un ralentissement il y a quelques mois et, depuis, c’est une ligne droite. On voit que le port du masque est plus répandu qu’avant, et je pense que ça va perdurer dans le temps, même après la pandémie. »