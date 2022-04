Le Bloc québécois réitère sa demande d’un sommet public sur le financement en santé

Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, a soutenu que l'idée d'un tel forum n'appartient désormais plus au Bloc québécois, mais bien au milieu de la santé québécois, au cours d'un point de presse hybride qui réunissait notamment le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), Marc-André Amyot, et celui de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Robert Comeau.

Il faut aborder [l'idée] sur une base qui soit moins partisane, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une base qui va défier le gouvernement ou l'amener dans ses retranchements, puisqu'une telle conversation semble essentielle , a dit lundi M. Blanchet.

Son collègue Luc Thériault, porte-parole en matière de santé, a rappelé la demande unanime des premiers ministres provinciaux et territoriaux, qui réclament depuis plus de deux ans une hausse des transferts fédéraux en santé pour faire passer la contribution d'Ottawa de 22 % à 35 %.

« Nous sommes à la sixième vague [de la pandémie] et le gouvernement s'entête à financer de façon ponctuelle, à la petite semaine, les réseaux. » — Une citation de Luc Thériault, porte-parole en matière de santé

Il a qualifié l'entêtement du gouvernement Trudeau à attendre la fin de la pandémie pour réellement discuter d'une hausse des transferts en santé d' aberrant et intenable .

M. Comeau, de l'APTS, a pour sa part insisté sur les besoins criants en matière de personnel. C'est difficile au Québec parce que les moyens n'y sont pas ou le financement fédéral n'est pas au rendez-vous , a-t-il lancé.

Il y a un peu plus d'une semaine, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a énoncé cinq domaines de priorité au chapitre de la collaboration nécessaire avec les provinces et territoires en matière de santé.

Il a énuméré ceux-ci comme étant les délais de traitements et diagnostics, la santé mentale, l'accès à des soins de première ligne, les soins de longue durée ainsi qu'à domicile et la disponibilité des soins virtuels.

Appelé à commenter la feuille de route évoquée par M. Duclos, M. Amyot a été sans équivoque.