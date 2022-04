Un Manitobain s’envole pour offrir de l’aide humanitaire aux Ukrainiens

Pedro Bedard et un groupe de ses amis ont l’intention de transporter des fournitures médicales à Lviv, situé dans l'ouest de l'Ukraine. Ils pourraient aussi transporter des Ukrainiens qui veulent se rendre en Pologne.

On écoute les nouvelles et ce n’est pas beau du tout ce qui se passe en Ukraine. On a décidé que si l’on peut aider un peu [on devrait y aller]. Même si l’on aide une personne à se sauver saine et sauve, ça va être une réussite , explique M. Bédard, qui a été militaire pendant huit ans.

Maintenant, il travaille chez Hydro-Manitoba. Il sera accompagné d’un ami policier à la Gendarmerie royale du Canada, d’un autre qui travaille comme agent de sécurité et d’une amie médecin qui a oeuvré pour Médecins sans frontières.

Pedro Bedard indique qu’ils passeront les premières journées de leur périple dans un camp de réfugiés en Pologne. Ils prévoient que leur voyage humanitaire durera cinq semaines.

Ensuite, ils veulent se procurer une ambulance à Varsovie.

On cherchait pour une auto et on a trouvé l’ambulance. On s’est dit : c’est parfait cette affaire. Elle est faite par Renaud. Ils demandent 4500 $ canadien. À notre départ on va la donner au gouvernement ukrainien ou à une famille dans le besoin , raconte Pedro Bedard.

Dans sa valise, il amènera une trousse d’effets médicaux. M. Bedard est également formé pour donner de premiers soins.

La conjointe de Pedro Bedard, Wendy Speary, dit qu’elle est fière de lui, même si je suis apeurée .

Ce n’est pas un bon endroit dans le monde où aller, mais c’est quelque chose de tellement important à faire et ça lui tient à cœur , témoigne-t-elle.

Mme Speary ajoute que depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, son conjoint cherchait une façon d’aider.

Des objets artisanaux pour montrer la solidarité entre le Canada et l'Ukraine confectionnés par Wendy Speary. Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

Elle confectionne d’ailleurs de petites figurines en soutien à l’Ukraine, qu’elle compte vendre pour récolter des dons afin de soutenir la mission de Pedro Bedard et son groupe d’amis.

Avec les informations de Jérémie Bergeron