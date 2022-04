Les syndicats des travailleurs affirment s’être entendus avec Cineflix

Deux syndicats canadiens du secteur des médias et du divertissement affirment que Cineflix a accepté de verser 2,5 millions de dollars aux travailleurs pour régler un recours collectif concernant des heures de travail supplémentaires qui n’avaient pas été rémunérées.

Selon CWA Canada et l'International Alliance Of Theatrical Stage Employees (IATSE), l'accord avec la société de production de médias basée à Toronto est le résultat de trois ans de négociations.

Selon les deux syndicats, la plainte a été déposée par le cabinet d'avocats Cavalluzzo LLP au nom de centaines de travailleurs actuels et anciens pour des années d'heures supplémentaires, de congés et de primes de vacances non payés.

Ils affirment que Cineflix avait le choix entre payer 2,5 millions de dollars ou payer 1 million de dollars et signer une convention collective avec les syndicats.

Toujours selon les deux syndicats, l'entreprise a informé le cabinet d’avocats Cavalluzzo la semaine dernière qu'elle avait choisi la première option et que les fonds ont été placés en fiducie pour payer les travailleurs.

Anna Bourque, la représentante des plaignants dans le recours collectif, affirme qu’il s’agit d’une victoire pour les travailleurs.

Cineflix a décidé de payer 2,5 millions de dollars à toutes les personnes du recours collectif, ce qui n'empêche en rien les travailleurs de Cineflix de s'organiser, de se syndiquer et d'obtenir une convention collective de toute façon , a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

Avec les informations de CBC News