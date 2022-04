Un concept pour le futur Parc municipal de la rivière Émeraude

À l'unanimité, le jury a recommandé la proposition du Collectif Escargo avec la collaboration des firmes Appareil architecture et Rousseau Lefebvre.

Avec son idée de parc municipal, la Municipalité souhaitait que le site puisse bénéficier d'un virage pour assurer le tourisme durable et responsable alors que les visiteurs sont de plus en plus nombreux.

On veut que ça soit agréable, familial et ludique, mais on veut qu’il y ait un apprentissage, et que les gens puissent profiter de la nature , raconte la mairesse de Percé, Cathy Poirier.

Le concept proposé par le Collectif Escargo pour le Parc municipal de la rivière Émeraude Photo : Gracieuseté de la Ville de Percé

Selon le jury du concours, le concept proposé par le Collectif Escargo s'est démarqué par son potentiel de développement .

Le Collectif Escargo a présenté un très beau contenu, mais on voyait aussi qu’ils allaient plus loin : on mentionnait des bornes de contes et légendes, donc au-delà de l’apprentissage, il y aurait aussi place à l’imaginaire également , indique la mairesse.

Repenser le site

La Municipalité souhaite faire en sorte que le Parc municipal de la rivière Émeraude devienne un endroit qui ne se réduit pas seulement à sa chute.

Le but est de répartir les visiteurs sur l’ensemble du parc, et éviter ainsi les bouchons au même endroit et au même moment , selon Cathy Poirier.

Il faut qu’on amène les gens à être sur le territoire, sans tous être sur le bord de la rivière en même temps, donc amener d’autres activités, d’autres lieux qui pourront être agrémentés au fil des saisons de spectacles ou d’art éphémère , explique-t-elle.

« C’est un beau grand terrain qui peut devenir un lieu exceptionnel. » — Une citation de Cathy Poirier, mairesse de Percé

Le concept du Collectif Escargo pour le Parc municipal de la Rivière Émeraude Photo : Gracieuseté de la Ville de Percé

Le site de la chute de la rivière Émeraude avait été fermé au public à l’été 2020 pour permettre des aménagements temporaires, en attendant le parc permanent de plus grande envergure.

Une réflexion s’était amorcée il y a quelques années à l’Hôtel de Ville pour mieux protéger ce site exceptionnel et l’améliorer pour qu'il soit prêt à accueillir adéquatement les visiteurs, d’où la décision de le transformer en parc municipal.

Depuis l'été 2021, le site est de nouveau accessible avec un droit d'accès de 7 $, sauf pour les enfants de 12 ans et moins et les résidents de Percé, pour qui l'accès est gratuit.

Le coût du projet est estimé à trois millions de dollars. Une mise en chantier est prévue au printemps 2023.

Avec les informations de Catherine Poisson et d'Émilie Gagné