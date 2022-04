L’épandage d’herbicides dans des forêts publiques de la Colombie-Britannique inquiète

Parmi les espèces de plantes que ce plan de gestion de 5 ans décrit comme nuisibles se trouvent notamment la ronce parviflore, la ronce élégante et le sureau rouge, qui sont toutes des baies traditionnellement utilisées par les Premières Nations de la région.

Depuis qu'Angelina Hopkins Rose et Ronnie Dean Harris ont leur fils, ils parcourent ensemble la forêt à la recherche de baies pour en faire des confitures, dont leur enfant raffole.

Angelina Hopkins Rose, de la Première Nation St’át'imc, et son conjoint, Ronnie Dean Harris, des Premières Nations Stō:lo, St’át'imc et Nlaka'pamux, dont les territoires traditionnels sont visés par la proposition d'épandage, s’inquiètent.

Ils expliquent qu'ils récoltent et utilisent souvent ces baies.

« Il s’agit de nourritures et de plantes médicinales que les peuples salish ont utilisées pendant des milliers d’années et qu’ils utilisent et récoltent encore. »