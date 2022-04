C’est parti pour la construction du Lab-École de Shefford

On fait aussi de l’information en format collation.

La ministre déléguée à l'Éducation et députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charest, la mairesse de Cowansville, Sylvie Beauregard, le maire de Shefford, Éric Gagnon, l'architecte et membre fondateur de l'organisme du Lab-École, Pierre Thibault, et le directeur du CSS du Val-des-Cerfs, Éric Racine, étaient présents pour cette première pelletée de terre.

Le Lab-École sera situé sur la rue Laurette-Bellefleur à Shefford, alors que la nouvelle école de Cowansville sera construite sur la rue du Nord.

La nouvelle école de Cowansville était grandement attendue, aux dires de la mairesse. La population ne cesse de croître depuis quelques années, les nouveaux développements résidentiels sont nombreux. Non seulement la construction de cette nouvelle école comblera des besoins qui s’accentuent année après année, mais offrira également à nos jeunes citoyens un lieu d’apprentissage stimulant et sécuritaire , a indiqué Sylvie Beauregard.

Le maire du Canton de Shefford, Éric Gagnon, s'est réjoui non seulement de l'arrivée du Lab-École, mais aussi du nouveau centre communautaire qui sera également construit. Le Lab-École et le centre multifonctionnel seront reliés par un corridor fermé permettant un accès en toute saison. Ce lien physique entre les deux bâtiments permettra de beaux échanges entre l’école et la communauté.

Le Lab-École de Shefford Photo : Pelletier de Fontenay + Leclerc architectes

Selon l'architecte Pierre Thibault, le Lab-École est un projet qui offrira un lieu d’apprentissage en parfaite symbiose avec la nature avoisinante, au bénéfice de l’élève. Des milieux chaleureux et humains seront mis à disposition ainsi qu’une cour d’école avec une vue imprenable sur le mont Shefford, pour offrir un environnement à l’image de la communauté.

Les deux nouvelles écoles pourront accueillir chacune un peu moins de 400 élèves et ouvriront leurs portes en 2023.