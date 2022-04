Quand un train ukrainien se transforme en hôpital

Dans un pays en guerre, transporter les blessés et les malades loin des zones de combat est un exercice complexe et périlleux. Le réseau ferroviaire ukrainien, qui résiste aux horreurs de la guerre, s’avère un outil vital pour une organisation humanitaire.

10 h 45, lundi matin. Un train entre en gare à Lviv. Des travailleurs de Médecins sans frontières (MSF) se pressent pour y embarquer du matériel médical et des bouteilles d’eau. Ils n’ont que quelques minutes.

Ce train partira bientôt en mission de trois jours et transportera une vingtaine de malades et de blessés de l’est de l'Ukraine vers l’ouest, où les hôpitaux sont moins débordés.

Une fois à destination, qui est gardée secrète pour des raisons de sécurité, il faudra agir rapidement pour embarquer les patients et leurs proches, explique le Dr Jean-Clément Cabrol, de MSF. C’est quand même dans des zones tendues. On essaie d'aller assez vite, mais on est organisés.

La même opération, par la route, avec des ambulances, serait presque impossible en raison de la distance à parcourir.

Des travailleurs humanitaires de Médecins sans frontières mettent des couvertures sur les lits des patients. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

C’est la deuxième mission du train-hôpital de MSF. Les patients devraient arriver mercredi à l’hôpital de Lviv.

« La semaine dernière, lors du premier voyage, ce n’était que des blessés. C’était trois familles qui étaient prises dans les bombardements de Marioupol, des familles décimées, avec des morts. » — Une citation de Dr Jean-Clément Cabrol, de Médecins sans frontières

À l’intérieur, tout a été pensé pour accueillir les patients. Ce sont les employés du réseau ferroviaire ukrainien qui ont réalisé les changements.

Les couchettes de cet ancien train de nuit sont devenues des lits d’hôpital. Des crochets à manteau servent à suspendre des sacs de perfusion. Une génératrice au bout du wagon garantit l’alimentation en électricité.

Le reportage de notre correspondant et envoyé spécial, Louis Blouin Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

Malheureusement, le train n’est pas équipé pour accueillir les cas les plus graves. La semaine dernière, il y a un enfant qu’on n’a pas pu prendre. Il était en choc septique et trop instable pour pouvoir faire 24 heures de train , explique le Dr Cabrol.

Un autre train sera bientôt aménagé avec de l’équipement spécialisé pour transporter les cas les plus graves, des patients dans un état critique.

Il y a des moments déchirants, mais aussi d’autres, touchants. Karen Desmidt se souvient des retrouvailles entre un garçon et sa mère, après un long séjour à l’hôpital pédiatrique. Ça fait du bien au cœur , résume la travailleuse humanitaire.

Mais ces souvenirs peuvent difficilement faire oublier les dangers de s’aventurer près des zones d’affrontement, même à l’abri d’un mastodonte de fer.

Natsya, une jeune infirmière ukrainienne de 23 ans, est très consciente des risques, mais elle fera quand même le voyage. Je veux aider mon pays , nous dit-elle sur le quai d’embarquement.

« Je sais que cela peut être dangereux, mais c’est très important d’aider nos citoyens. » — Une citation de Natsya, infirmière ukrainienne

Le Dr Jean-Clément Cabrol salue la caméra au moment du départ. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

Comme prévu, quelques minutes plus tard, le sifflet du train se fait entendre. Le train s’éloigne tranquillement de la gare.

La locomotive avance, imposante et imperturbable, à l’image de la résilience des Ukrainiens.