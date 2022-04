Dix rues seront piétonnisées à Montréal cet été

On fait aussi de l’information en format collation.

Les 10 rues piétonnisées cette année – qui verront le jour dans huit arrondissements de la métropole – sont sensiblement les mêmes qu'en 2021 (voir la liste plus bas).

Ces projets ont été soumis par les sociétés de développement commercial (SDC) locales.

La distance des tronçons qui seront interdits à la circulation passe de 200 mètres à 2,3 kilomètres.

L'opération devrait se mettre en branle vers la fin mai, début juin, les dates de piétonnisation variant d'une artère à l'autre.

Comme l'an dernier, la rue De Castelnau sera elle aussi piétonnisée, au grand bonheur des commerçants et des restaurateurs de ce secteur de Villeray. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les rues qui seront réservées aux piétons cet été l'étaient toutes l'an dernier, et les marchands de 13 artères avaient voté en ce sens.

Cette année, cependant, ceux du boulevard Saint-Laurent, de la rue Masson et de la rue Crescent ont plutôt choisi de passer leur tour.

Ils pourront changer d'avis l'an prochain, a confirmé à Radio-Canada le président de l'Association des sociétés de développement commercial SDC de Montréal, Billy Walsh, lundi. Tout comme les commerçants qui ont fait le choix inverse cette année, d'ailleurs.

La mairesse Plante dit avoir adapté le soutien de la Ville de Montréal aux projets de piétonnisation afin d’assurer la vitalité de ses rues commerciales et d'offrir plus de prévisibilité aux marchands. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Dans tous les cas, l'administration de la mairesse Valérie Plante, qui a procédé à l'annonce des rues piétonnisées lundi matin dans un commerce de la rue Wellington, dans l'arrondissement de Verdun, a réservé une enveloppe budgétaire de 12 millions de dollars sur trois ans pour aider les sociétés de développement commercial SDC à financer ce type d'opération.

La Ville de Montréal estime que cette somme devrait permettre aux sociétés de développement d'éponger jusqu'aux deux tiers de la facture.

Cela dit, la piétonnisation estivale des artères peut être payante pour les commerces qui s'y trouvent, soutient la Municipalité, qui fait valoir dans son communiqué de presse que l'achalandage sur la rue Wellington a grimpé de 18 % l'été dernier par rapport à 2019.

Souvent, la piétonnisation, ça peut-être une belle façon d'attirer des touristes hors des quartiers centraux , a également souligné la mairesse Plante, lundi.

On aime ça qu'il y ait des touristes dans le Vieux-Montréal, évidemment, mais c'est une belle façon d'attirer des touristes ailleurs, et donc de faire découvrir d'autres coins, d'autres commerçants et commerçantes , a-t-elle ajouté. Alors, tout le monde y gagne.

Les 10 rues piétonnes de Montréal cet été :