La mine de Malartic : une leçon pour Murdochville

Lors de l’annonce de son intérêt à relancer l’exploitation minière à Murdochville, Métaux Osisko a comparé le projet à celui de Malartic, en Abitibi-Témiscamingue, notamment en raison de la proximité de la mine avec les habitations.

La fosse de Mines Gaspé est située directement aux abords des rues de Murdochville.

À Malartic, la mine allait être construite en plein cœur du centre-ville. Les impacts étaient importants, raconte Martin Ferron, qui était à l’époque conseiller municipal et qui est par la suite devenu maire.

En 2011, la mine d’or à ciel ouvert de Malartic devenait une des plus importantes du Canada.

En entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure, le maire a reconnu que le démarrage du site aurifère situé sous une partie de la ville ne s’est pas fait sans heurt, même s'il juge aujourd’hui que l’ensemble des problèmes de cohabitation ont été réglés.

Martin Ferron juge aujourd’hui que l’ensemble des problèmes de cohabitation ont été réglés (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La construction de la mine a donné lieu au déménagement ou à la démolition d’environ 200 résidences et établissements, CPE, écoles, CHSLD. D’un autre côté, ça nous apportait un quartier neuf, des résidences neuves, des institutions neuves. Il y a deux côtés à la médaille , commente Martin Ferron.

Elle a aussi suscité de longues discussions sur la cohabitation entre l’exploitation minière, la quiétude des citoyens et le respect de l’environnement.

La minière, la Municipalité, les citoyens, tout le monde voulaient bien faire, soutient le maire.

La réalité les a rattrapés. On s’est aperçu, raconte Martin Ferron, que les défis étaient plus importants que ce qu’on avait vu, ou cru, ou annoncé de part et d’autre.

Une cohabitation à inventer

Un guide de cohabitation a finalement été conçu après le lancement de l’exploitation de la mine.

La minière a été vendue à cette époque, explique Martin Ferron. Les nouveaux propriétaires se sont assis avec la population et se sont résignés à acheter d’autres propriétés touchées par les inconvénients, comme le bruit et la poussière. Une zone tampon plus grande a été créée.

Un mur acoustique a été construit à Malartic près d'un quartier résidentiel (archives). Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

La gestion de la cohabitation s’effectue maintenant sur de nouvelles bases. L’opération va passer en dernier, après la qualité de vie citoyenne , fait valoir le maire. Ça a changé toute la dynamique dans le milieu. L'usine va complètement s'arrêter pour respecter les normes environnementales, par exemple.

« Il peut y avoir de bons partenariats. La minière doit être un citoyen corporatif impliqué et non un citoyen corporatif qui fait juste investir. C’est toute la différence. » — Une citation de Martin Ferron, maire de Malartic

Des compensations de 45 millions étalées sur 10 ans ont aussi été négociées. Les citoyens qui demeurent le plus près de la fosse en reçoivent une partie annuellement.

L'argent des redevances

Il ne reste qu’un dernier combat pour Martin Ferron, soit celui des redevances minières qui, depuis 2019, sont versées directement à Québec plutôt qu’aux régions et aux municipalités concernées.

L'ancienne ville minière de Murdochville a connu au début des années 2000 un déclin important à la suite de la fermeture de la mine de cuivre et de la fonderie (archives). Photo : Radio-Canada

Selon le maire de Malartic, ce sont des millions qui échappent dorénavant aux municipalités et régions où s’effectue l’exploitation minière. C’est Québec, dit-il, qui vient ici et qui ramasse le train d’argent qui passe. Ce sont les grandes villes qui ramassent l’argent.

Martin Ferron souhaiterait que cet argent serve plutôt à la diversification économique de villes minières et mono-industrielles comme la sienne, ou comme l’était Murdochville juste avant la fermeture de Mines Gaspé en 2002.