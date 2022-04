La mère des deux garçons assassinés à Wendake compte poursuivre la DPJ

On fait aussi de l’information en format collation.

Une mise en demeure est en rédaction et devrait être déposée sous peu. Olivier, cinq ans, et son petit frère Alex, deux ans, ont perdu la vie dans une résidence de la rue Chef Nicolas-Vincent. Le drame s’est produit alors que les enfants étaient avec leur père.

Émilie Arsenault avec ses deux enfants, Olivier et Alex (archives) Photo : Emilie Arsenault

Trois signalements

Émilie Arsenault souligne qu’elle a fait trois signalements à la Direction de la protection de la jeunesse DPJ dans les semaines précédant le drame. Elle estime que l’organisme a fait preuve de négligence.

Toutes les fois qu'ils allaient chez eux, je ne dormais pas tranquille. Ils m'ont appelée, ils m'ont dit qu'il n'y avait rien à faire, de m'arranger avec mon avocat , raconte-t-elle.

Non seulement ces signalements n'ont pas été retenus malgré des faits alarmants, mais la réponse comme quoi ce n'était pas retenu a pris des délais déraisonnables , ajoute son avocate, la spécialiste en droit de la jeunesse, Me Valérie Assouline.

Valérie Assouline, avocate Photo : Facebook

Rapport d'enquête

Une enquête sur la mort des deux garçons a également conclu qu’il y avait eu des erreurs.

J'ai eu un rapport de la Commission des droits de la personne qui mentionne qu'il y a eu de gros manquements. Il y a des recommandations, mais ils ne sont pas obligés de les mettre en œuvre , s’inquiète Émilie Arsenault.

Imputabilité

Elle affirme vouloir poursuivre la Direction de la protection de la jeunesse DPJ afin d’éviter d’autres drames comme celui qui a décimé sa famille.

C'est de faire changer les choses pour ne plus que ça arrive à aucun autre enfant. On entend trop d'histoires présentement où la Direction de la protection de la jeunesse DPJ n'a pas agi et que des enfants sont pris entre leurs parents , explique Émilie Arsenault.

Il n'y a rien qui se passe. On a un système qui est là pour protéger les enfants, on ne les protège pas et il n'y a personne qui est responsable? La mère exige l'imputabilité du système , précise son avocate.

Le procès du père des deux garçons, Michaël Chicoine, débutera le 12 septembre prochain au palais de justice de Québec.

Avec les informations d’Alexane Drolet