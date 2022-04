Cenovus suspendra sa couverture des prix du pétrole

On fait aussi de l’information en format collation.

La société établie à Calgary fait partie des nombreux producteurs de pétrole qui utilisent une stratégie de couverture afin de se protéger contre les chutes soudaines des prix.

Cette pratique consiste à prévoir des contrats à terme et des options à échéance afin de fixer un prix et une date précise pour un certain nombre de transactions futures. Cela atténue ainsi les risques lorsque le marché prend une mauvaise direction, mais empêche aussi les compagnies d'en profiter pleinement lorsque le prix du baril bondit.

Ces derniers mois, le prix de référence du baril nord-américain, le West Texas Intermediate, a grimpé en flèche, et Cenovus estime donc que la couverture des prix n’est plus avantageuse pour elle.

La compagnie indique qu'elle a perdu environ 970 millions de dollars dans son programme de gestion des risques durant le premier trimestre, qui se termine le 31 mars. Elle prévoit aussi des pertes d'environ 470 millions de dollars pour le trimestre en cours.

Selon la compagnie, son bilan et ses liquidités sont assez bons pour arrêter la couverture.