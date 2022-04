Deux jours après la macabre découverte de dizaines de cadavres d'Ukrainiens semblant avoir été exécutés, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a condamné, lundi, des « crimes de guerre » et indiqué que le pays annoncerait sous peu de nouvelles sanctions.

Cette fin de semaine, le monde a été témoin d'une attaque odieuse et insensée contre la vie de civils innocents à Boutcha. Ces actes de terreur ne resteront pas impunis , a déclaré au cours d'une conférence de presse la ministre Joly, en visite officielle à Helsinki, aux côtés de son homologue finlandais.

C'est complètement scandaleux, injustifiable et choquant , a-t-elle déploré en réaction aux terribles photos montrant notamment des rues jonchées de corps qui semblent être ceux de civils, certains paraissant avoir été tués à bout portant.

Il s'agit clairement de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité , a-t-elle soutenu, joignant sa voix au concert d'indignation et de condamnation de la communauté internationale qui réclame des enquêtes.

La ministre avait déjà condamné les meurtres insensés d’innocents civils sur Twitter, la veille.

Selon la procureure générale d'Ukraine, Iryna Venediktova, les dépouilles de plus de 400 civils ont été retrouvées à Boutcha et dans d'autres territoires de la région de Kiev repris aux troupes russes, un bilan s'ajoutant à de multiples témoignages d'atrocités.

Moscou a pour sa part démenti avoir tué des civils à Boutcha et dénoncé des mises en scène.

Accusant au passage la propagande et la désinformation russes, Mme Joly a déclaré qu'elle et son homologue finlandais avaient discuté des façons d'arrêter l'attaque du président Vladimir Poutine non seulement contre l'Ukraine, mais contre la démocratie et la stabilité mondiale .

Elle a indiqué que le Canada continuerait de soutenir la Cour pénale internationale (CPI) dans son enquête sur des crimes de guerre et des crimes contre humanité qui ont été commis et sont commis en Ukraine par la Russie et des acteurs russes .

Le gouvernement canadien a spécifié il y a quelques jours que des enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) allaient participer à l'enquête de la Cour pénale internationale CPI sur la Russie.

Lancée au début du mois avec le soutien, notamment, du Canada, l'enquête de la Cour pénale internationale CPI est l'une des nombreuses enquêtes internationales en cours. Selon CBC, la Gendarmerie royale du Canada GRC doit envoyer à La Haye sept enquêteurs qui s'ajouteront aux trois enquêteurs déjà affectés à la Cour pénale internationale CPI .

Le Parlement canadien a par ailleurs adopté une motion, émanant du Nouveau Parti démocratique, qui condamne les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis en Ukraine .

Resserrer l'étau autour de Moscou

Nous continuerons à exercer une pression maximale sur le président Poutine et ses complices tout en soutenant les Ukrainiens dans leur combat pour la liberté , a averti la ministre Joly.

Annonçant sous peu davantage de sanctions de la part du Canada, elle a aussi estimé que le G7 devait en faire plus . La ministre doit d'ailleurs participer à des rencontres à Bruxelles avec ses homologues du G7 et de l'OTAN au cours des prochains jours, en plus de se rendre à Berlin.

Nous devons nous assurer que nous isolons la Russie économiquement, diplomatiquement et politiquement , a ajouté la ministre.

Le ministère des Affaires étrangères du Canada a souligné dans un communiqué que les sanctions à venir cibleraient neuf Russes et autant de Bélarusses ayant facilité et permis des violations de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance de l'Ukraine .

Le ministère précise qu'il s'agit de proches collaborateurs des régimes russe et bélarussien .

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a lui aussi mentionné l'annonce de représailles économiques supplémentaires cette semaine .

Faisant état de discussions sur d'éventuelles sanctions liées à l’énergie , il a insisté sur la volonté de consensus avec l'Union européenne (UE). Celle-ci dépend largement du secteur énergétique russe : elle importe de ce pays environ 40 % de son pétrole et de son gaz.