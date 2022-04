La guerre des pixels bat son plein sur le forum r/place de Reddit

Personnages du jeu Among Us, drapeaux de pays, émojis : le forum r/place de la plateforme Reddit s’est transformé en une immense fresque d’art pixélisé. Depuis le 1er avril, chaque utilisateur ou utilisatrice du site peut y changer un seul pixel toutes les cinq minutes, donnant lieu à une bataille sans merci pour afficher ses couleurs.

Des instavidéastes de partout dans le monde mobilisent des internautes afin de prendre possession d’un pan de la fresque. Le Québec n’y fait pas exception, alors que le fleurdelisé a fait plusieurs apparitions ces derniers jours, parfois même en grand format.

Le joueur québécois de sport électronique Félix xQc Lengyel, a sollicité ses quelques 10,3 millions de personnes abonnées sur le site de diffusion en continu Twitch afin de s’en prendre à certaines parties de la murale web, dont un dessin réalisé par la communauté de l’instavidéaste français Kameto.

Félix « xQc » Lengyel est l'un des meilleurs joueurs d'Overwatch au monde avec le personnage de Winston. Photo : xqcow1 / Instagram

xQc s’est par ailleurs attiré les foudres de beaucoup d’internautes pour avoir encouragé le saccage de certaines parties de la fresque collaborative.

Parmi les réalisations notables dans l'œuvre collective, un utilisateur de Reddit souligne un code QR qui mène vers le vidéoclip de la chanson Never Gonna Give You Up de Rick Astley sur YouTube.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L’œuvre La Ronde de nuit de Rembrandt a aussi été recréée en art pixélisé.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Des personnages de jeux vidéo comme ceux d’Among Us, mais aussi de Pokémon, League of Legends et de nombreux autres, apparaissent un peu partout sur l'œuvre. Des équipes sportives, mèmes notoires et de nombreux logos ont aussi eu leur moment de gloire sur le forum de 4 millions de membres.

L'œuvre met également en lumière les problèmes de modération auxquels sont confrontées les entreprises de réseaux sociaux, alors que plusieurs mots et symboles disgracieux y ont trouvé leur place.

Ce n’est pas la première fois que Reddit se lance dans ce genre de concours sur sa plateforme. L’expérience a été tentée d’abord en 2017, mais les internautes n'avaient pas été aussi enthousiastes à prendre le contrôle de la murale au lancement de l’initiative. Cette fois-ci, par contre, l’engouement est au rendez-vous.

On peut voir ci-dessous le comparatif de la fresque réalisée en 2017 et celle en cours en 2022.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Pour l’occasion, le logo de l’application Reddit s’est aussi transformé en art pixélisé. La fin de la guerre des pixels, qui dure depuis le 1er avril, est prévue au cours de la journée du 4 avril 2022.