L’hôpital Saint-Paul de Saskatoon bientôt doté d’un système chirurgical robotisé

Le nouveau système chirurgical Da Vinci sera utilisé en urologie et en oncologie gynécologique. Il servira également dans le traitement du cancer de la tête et du cou ainsi que pour les chirurgies thoraciques.

La première chirurgie assistée par robot sera réalisée à l'automne 2022.

Ce type d'équipement robotisé a pour but d'aider les chirurgiens à travailler dans des régions étroites du corps.

L'établissement deviendra le premier centre hospitalier en Saskatchewan à utiliser un tel système.

Une innovation saluée en Saskatchewan

Selon la directrice générale de l'hôpital Saint-Paul, Tracy Muggli, l’acquisition d’un système chirurgical robotisé améliorera la qualité des soins offerts.

Cette technologie [...] permettra un rétablissement plus rapide et des durées de séjour plus courtes dans notre hôpital , se réjouit Mme Muggli.

Le député provincial de Saskatoon Willowgrove, Ken Cheveldayoff, abonde dans le même sens.

Il souligne que ce type de chirurgie avancée assistée par robot réduit les complications et raccourcit les séjours à l'hôpital pour les patients par rapport à la chirurgie ouverte, ce qui crée une plus grande capacité hospitalière pour effectuer plus de procédures.

Le coût d'achat pour le robot s'élève à 2,5 millions de dollars.

Le ministère de la Santé a contribué à hauteur de 1 million de dollars pour financer l'achat du système. Il couvrira également les frais d'exploitation annuels estimés entre 160 000 $ et 800 000 $, selon les années.

Le reste du montant a été payé par la famille Belsher ainsi que par la Fondation de l'hôpital Saint-Paul.