Début du vote de confiance de Jason Kenney par la poste aujourd’hui

Le parti prévoit d'envoyer environ 15 000 bulletins par la poste.

Ceux-ci devront être retournés au parti d’ici le 11 mai afin d’être comptabilisés. Le résultat devrait être dévoilé le mercredi 18 mai.

Ce vote par la poste remplace l’événement en personne qui devait se tenir samedi dans un hôtel de Red Deer. Bien des membres du parti et des dirigeants locaux se sont dits outrés du changement de modalités.

Certains croient que le vote par la poste ouvre la porte à une manipulation du vote. Ils rappellent que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête toujours sur des allégations de fraude électorale lors de la course à la direction du Parti conservateur uni PCU , en 2017.

Selon le parti, ce changement était nécessaire pour que tous les membres puissent voter dans un délai raisonnable.

Un processus de vote inhabituel

Le fait qu’un vote de confiance se tienne par la poste est hautement inhabituel, estime Frédéric Boily, professeur de sciences politiques et vice-doyen du Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta : [Jason Kenney et le parti] ont sorti un lapin de [leur chapeau].

À son avis, le vote par la poste accorde davantage de temps à Jason Kenney pour organiser ses appuis et lui permet de mobiliser plus facilement des partisans modérés, qui ne se seraient pas nécessairement déplacés à Red Deer pour voter pour lui.

Ce changement dans les modalités du vote freine donc l'élan que semblaient avoir les différentes factions opposées à Jason Kenney, dont les plus visibles sont le groupe Take Back Alberta, des députés mécontents et deux ex-chefs du Parti Wildrose, un des partis fondateurs du Parti conservateur uni PCU , Brian Jean et Danielle Smith.

Danielle Smith et Brian Jean, deux anciens chefs du Parti Wildrose de l'Alberta, veulent remplacer Jason Kenney comme chef du Parti conservateur uni. Photo : Jason Franson, La Presse Canadienne / Brian Jean

Le retour sur la scène politique de Danielle Smith, la semaine dernière, transforme encore davantage ce vote de confiance. D’un référendum sur Jason Kenney, il devient une course à la chefferie officieuse, affirme Frédéric Boily.

Ce dernier estime que, quels que soient les résultats du vote, les conséquences se feront sentir à long terme.

Les chances que ce vote hante le Parti conservateur uni PCU sont très élevées. Si le résultat n’est pas très fort en faveur de Jason Kenney, cela laisse entendre qu’il n’a pas toute la légitimité possible pour se maintenir au pouvoir , estime Frédéric Boily.

Le pire résultat pour le parti serait qu’il soit entre 50 % et 60 % pour Kenney. Sur le plan de la légalité, ça lui permet de diriger le parti, mais c’est beaucoup plus faible sur le plan de la légitimité.