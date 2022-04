Sainte-Agathe : 25 ans plus tard, des souvenirs encore vifs de l’inondation de 1997

Sainte-Agathe est la communauté qui a été le plus touchée par l’inondation du siècle, en 1997. L'eau a envahi le village et les environs durant la nuit et forcé le déplacement de centaines de personnes pendant des semaines.

Une mauvaise surprise

C’est durant la nuit du 28 au 29 avril 1997 que les résidents de Sainte-Agathe perdent la bataille. À la surprise de plusieurs, l’eau arrive par le côté nord-ouest du village, qui n'est pas protégé, et se déplace à une vitesse fulgurante. Les résidents qui surveillent les digues doivent évacuer les lieux en moins d'une heure.

La famille de Richard Baudry est évacuée alors que lui doit rester sur place pour travailler avec les équipes de services essentiels.

Richard Baudry vit toujours près du pont de Sainte-Agathe. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Sa compagnie d’excavation a été mise à la tâche pour déplacer de la terre et construire des digues dans les environs. L'entrepreneur avait une vingtaine d'employés sur le terrain qui devaient entre autres protéger la tour de transmission et un centre de recherche.

« Quand ils nous donnaient les marques sur les poteaux jusqu'où l'eau allait monté, on était surpris. » — Une citation de Richard Baudry, résident de Sainte-Agathe et copropriétaire de Baudry Exavation

Le Manitobain vit encore au même endroit, à quelques mètres du pont. Il se souvient de la rapidité à laquelle la rivière Rouge a monté.

Sa maison était bâtie pour survivre au niveau de la crue de 1950. Cela n'a pas été suffisant en 1997. Il raconte les événements en détail et avec douleur, en regardant du coin de l'œil sa vieille grainerie près de la rive, qui a été témoin de l'inondation.

La vielle grainerie de Richard Baudry a été recouverte d'eau en 1997. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Les digues montées près de sa maison n’ont pas suffi, elles non plus. Mais c’est la moisissure qui a forcé la famille à reconstruire à neuf. Cette fois, la résidence est sur une butte, à environ un mètre au-dessus des niveaux de l'inondation du siècle.

Brigitte Perron montre des photos de son album sur l'inondation de 1997. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Le chaos

Lors de l'inondation, Brigitte Perron en est à sa deuxième année d’enseignement à l’École de Sainte-Agathe. Comme la communauté n’avait jamais été inondée jusque-là, le personnel de l’école ne s’était pas trop préparé à cette éventualité. Durant le mois d'avril, Brigitte Perron et sa classe ont aidé des citoyens à installer des sacs de sable.

Quatre jours plus tard, c’est l’évacuation complète. Certains enseignants seront redirigés à l’École communautaire Réal-Bérard, à Saint-Pierre-Jolys, alors que Brigitte Perron, qui vit temporairement chez ses parents, doit se présenter au Collège Louis-Riel à Winnipeg pour la suite des choses.

« On avait préparé seulement trois semaines de travail et on savait qu’on ne revenait pas la semaine d’après! » — Une citation de Brigitte Perron, enseignante, école de Sainte-Agathe

Elle finit l’année scolaire avec certains élèves dans les locaux de l’École Précieux-Sang sans trop voir son mari qui s’occupait de la maison le soir. Puisque plusieurs routes et chemins ont été emportés par l'eau, les déplacements étaient plus longs et ardus. La vie quotidienne des résidents de Sainte-Agathe a été bouleversée.

La vieille partie de l'École de Sainte-Agathe a été démolie durant l'été 1997. Photo : Brigitte Perron

Une école à reconstruire

L’eau a complètement inondé l’École de Sainte-Agathe et la vieille partie a dû être démolie. Les travaux de reconstruction n'étaient pas terminés à la rentrée de septembre 1997. Les élèves de la maternelle à la 9e année se sont retrouvés sans gymnase ni bibliothèque. Il y avait encore du matériel dans les corridors au début de l'année scolaire.

Le village de Sainte-Agathe est sous l'eau en 1997. Photo : Brigitte Perron

La maison de Brigitte Perron a aussi été endommagée par l’inondation. L'eau a cassé la porte d'entrée, défoncé les murs et fracassé les fenêtres. Le nettoyage a duré des mois. Il n'y avait pas de chauffage ni d'eau chaude pendant un moment. Une période impossible qui est gravée dans sa mémoire.

Ce n'est pas des choses qu’on oublie facilement. Surtout quand on voit beaucoup de neige comme cette année, raconte Brigitte Perron.

Dans son album photos, Brigitte a tout documenté. Le nettoyage, la reconstruction et même la visite du Prince Philip, qui viendra à Sainte-Agathe constater les dommages causés par l’inondation.

Le prince Philip a visité Sainte-Agathe pour constater les dommages causés par l'inondation. Photo : Brigitte Perron

Un effort collectif

À cette époque, Gisèle Barnabé et son mari possédaient une ferme d’asperge non loin de Saint-Agathe. Avec des amis et des bénévoles, ils ont commencé à construire des digues et installé des pompes un peu plus tôt que les autres propriétaires.

« Des autobus de plusieurs écoles sont venus et il y avait une cinquantaine de personnes chaque jour pour nous aider. Je me rappelle qu’il fallait les nourrir, et de leur générosité. » — Une citation de Gisèle Barnabé, ancienne résidente de Sainte-Agathe

Des élèves de l'École de Sainte-Agathe ont aidé à construire des digues de sacs de sable. Photo : Brigitte Perron

La maison a finalement été épargnée par l’eau, mais pas les bâtiments de la ferme.

Le plus difficile pour les Barnabé a été le déplacement et l’adaptation. Gisèle et ses trois enfants âgés de 3, 9 et 13 ans étaient alors hébergés chez son beau-frère, à Saint-Boniface. Les enfants ont fréquenté de nouvelles écoles et garderies à Winnipeg pendant plus de deux mois.

Cette réorganisation de la vie, en plus des nombreux chemins détruits, a occasionné des détours et des heures de déplacement. Puis il y a eu le nettoyage de la ferme en plus des emplois réguliers à maintenir.

On a beaucoup pensé aux gens durant la pandémie, avec toujours de nouvelles vagues. Nous, après un an, c’était plus ou moins le retour à la normale, confie t-elle.

Même s’ils étaient épuisés après l’inondation, Gisèle et son mari Normand croient qu’ils ont été plus chanceux que d’autres sinistrés. Ils ont pu bénéficier d’une très bonne production d’asperges cette année-là, puisqu’au retrait de l’eau, la terre était plutôt fertile.