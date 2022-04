La Dre Verna Yiu quitte son poste de pdg de Services de santé Alberta

Le conseil d'administration de Services de santé Alberta AHS a annoncé aujourd'hui le départ de la Dre Verna Yiu et le lancement d'un processus de recherche d'un nouveau président-directeur général, alors que le système de santé se tourne vers le rétablissement et le renouvellement après la pandémie , affirme Services de santé Alberta AHS dans un communiqué publié lundi.

Nous sommes très reconnaissants envers la Dre Yiu pour son leadership infatigable pendant les pires jours de la pandémie et nous la remercions pour ses années de service dévoué et d'engagement envers Services de santé Alberta AHS et les Albertains , indique Gregory Turnbull, président du conseil d'administration, dans le communiqué.

La Dre Verna Yiu est citée dans le même communiqué.

Je tiens à remercier l'ensemble du personnel, des médecins et des bénévoles pour les soins inébranlables qu'ils ont prodigués aux Albertains et leur capacité de prioriser l'intérêt des patients et des familles, particulièrement pendant les deux dernières années de pandémie. Verna Yiu souligne qu’elle a eu le privilège extraordinaire de diriger Services de santé Alberta AHS pendant plus de six ans.

Le ministre de la Santé de l’Alberta, Jason Copping a lui aussi remercié la Dre Yiu dans un communiqué.

Il ajoute que le processus de recrutement pour remplacer la Dre Yiu après son mandat est un sujet de discussion depuis un certain temps au conseil d’administration d’Services de santé Alberta AHS et que son départ permettra d' accélérer la transition vers un leadership renouvelé .

La Dre Verna Yiu est souvent apparue aux côtés de la Dre Deena Hinshaw, médecin hygiéniste en chef de la province, lors de conférences de presse pendant la pandémie.

En mai 2021, le conseil d'administration de Services de santé Alberta AHS a annoncé qu'il avait prolongé le contrat de pdg de Mme Yiu de deux ans à compter du 2 juin 2021, avec un salaire annuel de plus de 573 000 $.

À l'époque, le président du conseil d'administration, David Weyant, s'était dit très heureux qu'elle continue d'assumer ses fonctions.

Au cours des cinq dernières années, elle a fait un excellent travail en apportant de la stabilité à Services de santé Alberta AHS au moment où on en avait le plus besoin et a apporté un soutien extraordinaire à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé , avait-il indiqué, le 4 mai 2021, dans un communiqué.

Verna Yiu est également néphrologue pédiatrique et professeure de pédiatrie à la faculté de médecine et de dentisterie de l'Université de l'Alberta.