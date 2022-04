Sursis pour le centre de traitement pour jeunes d’Opasatika

On fait aussi de l’information en format collation.

La province a annoncé une prolongation temporaire de six mois à son entente de financement avec la Maison Arc-en-Ciel lundi.

Par courriel, Santé Ontario explique que le centre continuera à fonctionner question de faciliter la transition vers la planification de nouveaux services.

En février, la province a annoncé qu’elle retirait les fonds de fonctionnement du centre dans le cadre d’une refonte des services sociaux offerts dans le district de Cochrane.

Les frais de fonctionnement du centre s’élèvent à 500 000 $ par année et permettent d'offrir un service de traitement résidentiel aux jeunes qui souffrent de problèmes de toxicomanie, dépendance ou santé mentale.

La directrice de la Maison Arc-en-Ciel, Estelle Bérubé, déplore la fin du financement provincial, et entend trouver des solutions pour continuer d’offrir les services.

Selon Mme Bérubé, Santé Ontario veut rediriger les fonds vers des services externes, soit hors d’une résidence. (Archives) Photo : Estelle Bérubé

Le président du conseil administratif de l’organisme, Ronald Nadeau, accueille favorablement l’annonce de prolongation de financement.

On a un autre six mois pour négocier , estime-t-il. Tout reste une possibilité. On envisage d’autres sources de financement.

Ce dernier affirme que le conseil administratif se penchera sur ces questions lors des prochaines réunions.

M. Nadeau rappelle que la Maison Arc-en-Ciel ne dessert pas seulement la communauté d’Opasatika.

« On accueille des gens de Hearst à Kapuskasing, [notre fermeture] a un impact négatif sur toute la région. » — Une citation de Ronald Nadeau, président du conseil administratif de la Maison Arc-en-Ciel d'Opasatika

De son côté, Santé Ontario précise qu’elle mettra au point un nouveau plan pour les services sociaux dans le district de Cochrane d’ici la fin de 2022.