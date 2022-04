Un couple albertain pêche un esturgeon géant en Colombie-Britannique

Sidney Kozelenko et Braeden Rouse ont maintenant toute une histoire de pêche à raconter. Le week-end dernier, le couple albertain a pêché un esturgeon d'environ 160 kilos dans l'eau du fleuve Fraser, en Colombie-Britannique.

Le couple, originaire de Lethbridge, dans le sud de l'Alberta, avait décidé de se rendre en Colombie-Britannique pour un voyage de pêche d'un mois.

À la fin du voyage, il est allé pêcher en kayak sur le fleuve Fraser. C'est là que la chance lui a souri.

Après une demi-heure de travail acharné, Braeden Rouse a découvert au bout de sa ligne un esturgeon de 2,6 mètres de long et pesant près de 160 kilos.

Je m’attendais à une grosse prise, mais je n’aurais jamais imaginé qu’il s’agissait d’un poisson d’une telle envergure , explique Braeden Rouse, qui pêche depuis l'âge de 4 ans.

« On ne réalise pas à quel point ils [certains esturgeons] sont grands et majestueux tant qu'on n'est pas à côté. » — Une citation de Sidney Kozelenko

Après l’avoir admiré, le couple a relâché l'imposant poisson.

Une population qui se rétablit

Les esturgeons font partie des plus gros poissons dans le monde , explique Doug Whiteside, professeur associé à la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Calgary. Au cours de leur vie, ils peuvent atteindre des longueurs incroyables.

Selon lui, l’esturgeon attrapé par Sidney Kozelenko et Braeden Rouse a probablement une cinquantaine d'années.

Menacées par la surpêche et la destruction de leur habitat, les populations d'esturgeons se remettent tranquillement. Doug Whiteside croit donc qu'il sera de plus en plus fréquent de voir des esturgeons de taille imposante.

Pour leur part, Sidney Kozelenko et Braeden Rouse ont l'intention de retourner pêcher dans le fleuve Fraser dans l’espoir de battre leur propre record, à savoir attraper un poisson plus gros que l’esturgeon qu’ils ont récemment pêché.