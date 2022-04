Violence sexuelle et conjugale : un tribunal spécialisé voit le jour à Granby

C'est le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barette qui en a fait l'annonce en compagnie du ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel.

Proposé dans le cadre du projet de loi 92 adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale en novembre 2021, ce nouveau type de tribunal est destiné à mieux répondre aux besoins et à la réalité des personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale.

Par exemple, des espaces du palais de justice seront améliorés pour les rendre plus sécuritaires et sécurisants pour les victimes. Ainsi, elles n'auront jamais à croiser les accusés. Aussi, les victimes auront accès à des dispositifs pour les aider à livrer leur témoignage comme des paravents et des salles de visioconférence.

Aussi, on assure qu'un seul procureur suivra l'évolution du dossier pendant l'ensemble des procédures et qu'un intervenant du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) accompagnera les victimes tout au long du parcours.

Une formation sera également donnée à toute personne susceptible d'entrer en contact avec une victime au sein de ce tribunal spécialisé.

Les personnes victimes doivent pouvoir se sentir en confiance et en sécurité tout au long de leur parcours. Avec le tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, nous nous assurons que les personnes victimes seront accompagnées et soutenues par des intervenantes et des intervenants spécialisés avant, pendant et même après le processus judiciaire. Nous ne voulons plus qu'au Québec, les personnes victimes hésitent à dénoncer et à porter plainte , a dit le ministre Jolin-Barette.

Outre Granby, les palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield, de Québec, de Drummondville et de La Tuque ont été choisis pour accueillir ces projets pilotes.

La création de ces tribunaux nouveau genre découle de l’adoption du projet de loi 92 déposé par le gouvernement Legault le 10 septembre 2021 en réponse au rapport Rebâtir la confiance(Nouvelle fenêtre)  (Nouvelle fenêtre) , déposé en décembre 2020 par le Comité d'experts sur l'accompagnement des personnes victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale.

La Loi visant la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 26 novembre 2021.