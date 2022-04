Plus gros laboratoire de méthamphétamine démantelé : les producteurs plaident coupables

Avec cette reconnaissance de culpabilité, leur procès, qui était prévu durer dix semaines, est évité. M. Pereira s’expose à une peine de très longue durée étant donné qu’il a plaidé coupable à d'autres accusations , explique la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Émilie Baril-Côté.

En plus de son implication pour la production d'une substance qui sert à faire des pilules de speed, Emmanuel Pereira a aussi reconnu son implication dans la coupe de cocaïne qui s’effectuait aussi à cet endroit.

C'est à cette propriété reculée du chemin Castelbar à Danville que le laboratoire avait été établi. Photo : Preuve du DPCP

C’est un laboratoire de production de méthamphétamine d’une grande ampleur, sinon l'un des plus gros jamais vus, qui avait été démantelé à Danville en juin 2020.

« Pour la méthamphétamine, c’est l’un des plus gros laboratoires jamais démantelés au Québec. » — Une citation de Émilie-Baril-Côté, procureure aux poursuites criminelles et pénales

La Sûreté du Québec avait alors saisi 74 kilos de méthamphétamine dans cet entrepôt du chemin Castelbar. Chaque kilo de cette substance permet de produire environ 50 000 pilules de speed. La méthamphétamine était produite à Danville avant d’être acheminée afin de produire des pilules de speed. Chaque comprimé se vend entre 2 $ et 5 $. Le marché est très, très lucratif , soutient Me Baril-Côté.

Ces substances servaient à la production de methamphétamine à Danville. Photo : Preuve du DPCP

Coupe de cocaïne

Les policiers avaient également saisi un kilo et demi de cocaïne ainsi que des sacs vides qui pouvaient contenir 62 kilos de cocaïne. Ça permet de croire que toute cette quantité a transité par le laboratoire de Danville , affirme Me Baril-Côté.

Tout le matériel servant à couper cette substance, la presser et la préemballer avait aussi été saisi. Il est rare de trouver des laboratoires de cocaïne. On arrivait avec un kilo de cocaïne provenant de l'importation, on le coupait avant de le remballer, puis le revendre. Le kilo de cocaïne se vend environ de 30 000 $ à 35 000 $ le kilo, mais pendant la pandémie, le kilo a atteint 85 000 $ , explique Me Baril-Côté.

Ce sont 62 sachets de cocaïne vides qui ont été retrouvés à Danville. Photo : Preuve du DPCP

Emmanuel Pereira est détenu depuis le début des procédures judiciaires. Celui qui possède des antécédents en matière criminelle a aussi reconnu sa culpabilité à une série d'accusations liées à la possession d'armes à feu, dont certaines étaient prohibées et chargées, et de recel de plus de 100 000 $.

L'enquête policière

L’exposé des faits permet d’apprendre que la Sûreté du Québec SQ a ouvert cette enquête en octobre 2019 dans le cadre du projet Produit. Filature, surveillance, détecteur de chaleur, caméras, localisation; plusieurs techniques d'enquête ont été utilisées. Roxanne Savard et Emmanuel Pereira se sont rendus à plusieurs reprises au laboratoire durant l’enquête policière.

Les deux accusés connaîtront leur peine le 5 mai prochain.