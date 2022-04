Des parents franco-ontariens réclament le traçage des cas de COVID-19 dans les écoles

On n'a aucune idée présentement de combien il y a de cas dans notre école, combien de gens n’ont pas de masque et du niveau de risque , déclare Jean-François Pagé, un parent de Toronto.

Son fils âgé de 5 ans fréquente l’école élémentaire La Mosaïque, du Conseil scolaire Viamonde.

Pour pouvoir protéger son enfant de trois ans, M. Pagé a dû prendre la décision de retirer son fils de 5 ans de l'école, même s'il est vacciné.

Le risque pour nous est qu’il revienne à la maison et contamine son frère, qui n’a pas de vaccin , explique-t-il.

Julie Lupetu aimerait être informée des cas déclarés positifs dans les classes de ses enfants.

Ça nous aiderait à arrêter la propagation , dit la résidente de Windsor dont trois enfants fréquentent une école du Conseil scolaire catholique Providence.

Même si une bonne partie des élèves est vaccinée, le virus reste hautement contagieux , poursuit-elle.

L’Association des enseignants et des enseignantes francophones de l'Ontario (AEFO) juge la préoccupation des parents fondée.

Sa présidente Anne Vinet-Roy juge la situation très inquiétante.

On n’a plus aucune idée de la situation réelle dans les communautés scolaires, affirme-t-elle.

L'ensemble du personnel affilié à l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens AEFO est aussi soucieux de l'absence d'informations sur la situation de la COVID-19 dans les écoles.

Nos membres sont eux aussi très inquiets non seulement pour leur propre bien-être, mais aussi pour le bien-être des enfants et des élèves avec lesquels ils doivent travailler , fait remarquer Mme Vinet-Roy.

« On reçoit de l’information, pas de données en pourcentage, que nos membres sont infectés, que de plus en plus de nos membres attrapent la maladie, la levée des mesures rend la chose encore plus difficile. »