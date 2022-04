Un médecin à la retraite veut que les services de don de sang reviennent à Sydney

La Société canadienne du sang a fermé son bureau de Sydney, en Nouvelle-Écosse, en 2015. Elle avait alors invoqué, parmi d'autres raisons, le faible nombre de dons.

Robert Baillie croit qu'il y a lieu d'installer des cliniques mobiles dans la région. Le médecin à la retraite souffre d'hémochromatose, une maladie génétique qui provoque une accumulation de fer dans son sang. Si elle n'est pas traitée, l'accumulation peut entraîner une défaillance des organes.

La condition peut être traitée par une saignée régulière, un processus qui élimine une quantité spécifique de sang. Mais Robert Baillie a déclaré que son sang était éliminé comme un déchet médical au lieu d'être donné et utilisé chez les patients qui en ont besoin.

Malheureusement, nous n'avons pas d'endroit où faire un don , explique le Dr Baillie.

Mon sang est très bon, en fait, il est même meilleur que la plupart à cause de la quantité de fer.

Le médecin à la retraite Robert Baillie aimerait voir une collecte de sang mobile dans la municipalité régionale du Cap-Breton. Photo : Radio-Canada / Brittany Wentzell

À son avis, jeter ce sang c’est perdre une ressource précieuse.

Il pourrait être utilisé pour les transfusions sanguines, pour les facteurs de coagulation sanguine, le plasma sanguin, les plaquettes sanguines, toutes les choses pour lesquelles vous utilisez du sang.

L' hémochromatose touche environ une personne sur 300. Elle est communément appelée la malédiction celtique , car elle est largement répandue parmi les personnes d'ascendance nord-européenne ou des îles britanniques.

Les ancêtres de Robert Baillie ont même apporté un appareil de saignée d’Europe qui est encore dans la famille.

Il croit que les cas d'hémochromatose pourraient même être supérieurs à un sur 300 au Cap-Breton, car une grande partie de l'île a été colonisée par les Écossais.

Chaque printemps, quand je vais au terrain de golf, je rencontre généralement deux ou trois personnes de plus, beaucoup d'hommes diagnostiqués avec une hémochromatose et on parle entre nous de tout ce bon sang perdu.

Le médecin à la retraite a contacté la Société canadienne du sang pour lui demander d'installer une clinique mobile dans la municipalité régionale du Cap-Breton, mais n'a pas eu de réponse. Pour l’instant, le seul endroit où une clinique mobile se rend au Cap-Breton c’est à Port Hawkesbury.

Pas de projet de réouverture

Dans un communiqué, la Société canadienne du sang dit ne pas envisager rouvrir une clinique ou amener une clinique mobile à la municipalité régionale du Cap-Breton.

En été 2018, la société canadienne du sang recherchait plus de 22 000 donneurs en raison d’une diminution de ses réserves. Photo : iStock

Les décisions concernant l'endroit où nous organisons des événements de don sont évaluées à l'échelle nationale et en fonction de nombreux facteurs, notamment le nombre d'unités collectées, les coûts de main-d'œuvre et de transport, la distance et l'accès au site de production le plus proche et la nécessité d'exploiter un système de sang efficace , dit le communiqué.

En fin de compte, les défis logistiques signifient que nous devons nous concentrer sur la collecte de sang dans des zones plus densément peuplées. La tenue d'un événement de don dans un endroit plus éloigné pourrait avoir un impact sur notre capacité à expédier rapidement le sang vers nos sites de fabrication.

La Société canadienne du sang écrit aussi que le trajet de Sydney à son usine de traitement à Dartmouth, qui prend environ 4 heures et 20 minutes, pose des problèmes logistiques.