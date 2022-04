Yourtes et chalets pris d’assaut lors de l’ouverture des réservations au Manitoba

Les yourtes des parcs provinciaux du Manitoba, dont les réservations ont ouvert lundi matin, ont été prises d’assaut et presque toutes réservées en moins d’une heure.

Dès 7 h, lundi matin, les gens pouvaient réserver les refuges, les yourtes et les aires de groupe.

Le Manitoba a changé son système de réservations en les répartissant sur cinq jours afin de mieux étaler la demande. Au cours des années précédentes, de nombreux problèmes techniques étaient survenus lors de l’ouverture des réservations à cause des milliers de vacanciers qui se connectaient, tous au même moment, sur le site web de la province.

Selon la province, 7392 personnes se sont connectées à 7 h du matin et 5800 réservations ont été faites. La file d’attente s’était résorbée à 7 h 42 et les gens qui se connectaient à ce moment-là n’avaient plus besoin d’attendre.

Quoi réserver quand? Le 4 avril : réservations possibles pour tous les refuges, les yourtes et les aires de groupe

Le 6 avril : réservations possibles pour les terrains de camping à Birds Hill, à Falcon Beach, à Falcon Lakeshore et à West Hawk Lake

Le 8 avril : début des réservations pour les terrains de camping dans tous les parcs des régions de l’Ouest et du Nord (Asessippi, Bakers Narrows, lac Clearwater, Duck Mountain, Manipogo, Paint Lake, Rainbow Beach, Rivers, Spruce Woods, Turtle Mountain, William Lake et Wekusko Falls)

Le 11 avril : début des réservations pour les terrains de camping à Grand Beach, à Nopiming et dans tous les autres terrains de camping du Whiteshell (Caddy Lake, Big Whiteshell, Brereton Lake, Nutimik Lake, Opapiskaw, Otter Falls, Betula Lake et White Lake)

Le 13 avril : début des réservations pour tous les autres lieux (Birch Point, Camp Morton, Hecla, parc provincial de la plage Hnausa, parc provincial de la plage Lundar, parc provincial du lac Moose, parc provincial de Saint-Malo, Stephenfield, Watchorn et Winnipeg Beach)

Par ailleurs, la durée des séjours dans des yourtes ou en refuge a été réduite de 14 à 7 jours et il est seulement possible de ne réserver que deux séjours, au lieu de 3 auparavant.