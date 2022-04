COVID-19 : hausse de 30 % des hospitalisations en Ontario en 1 semaine

Il y a 94 hospitalisations de plus que la veille dans la province, mais aucun décès additionnel.

Au total, l'Ontario recense 857 hospitalisations, soit 30 % de plus qu'il y a une semaine.

Il y a actuellement 168 patients aux soins intensifs. C'est 2 de plus que la veille et 10 de plus que lundi dernier.

La santé publique ne déplore aucun décès de plus.

Il y a 2248 nouveaux cas confirmés de COVID-19. Toutefois, ce chiffre représente une sous-évaluation des infections, étant donné qu'il tient uniquement compte des résultats des tests de dépistage PCR, pour lesquels l'accès est restreint.

C'est la première fois en cinq jours qu'il y a moins de 3000 infections.

Il y a 31 nouveaux cas confirmés dans les centres de soins de longue durée (24 chez les résidents et 7 parmi les employés).

Doug Ford garde le cap

Alors que nombre d'experts affirment que l'Ontario est en pleine sixième vague, le premier ministre Ford, qui fera face à l'électorat en juin, répond que la province s'attendait à une petite hausse , à la suite de la levée des restrictions et de la fin du masque obligatoire dans la plupart des lieux publics le mois dernier.

On va continuer à être prudents , a-t-il répété lundi matin, ajoutant que les hôpitaux sont en bonne position actuellement pour faire face à toute hausse des infections.

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, ne tiendra pas de point de presse encore cette semaine, selon le bureau du premier ministre Ford. Le Dr Moore n'a pas répondu aux questions des médias depuis plus de trois semaines.

Taux de positivité en hausse

Près de 11 200 tests de dépistage PCR ont été effectués dimanche.

Le taux de positivité de ces tests est de 19 %, soit un sommet inégalé depuis la mi-janvier.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 1 174 686 cas de COVID-19 et 12 470 décès.