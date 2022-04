Une reprise d’une musique de jeu vidéo de Kirby a remporté un Grammy

La musique de jeu vidéo s’est illustrée à la cérémonie des Grammy de dimanche dernier, alors que le directeur musical Charlie Rosen et le claviériste Jake Silverman ont remporté le prix du meilleur arrangement pour Meta Knight’s Revenge, tiré du jeu classique Kirby Super Star, sorti en 1996 pour la console Super Nintendo.

Les Grammys, qui récompensent les artistes ainsi que les techniciens et techniciennes de l’industrie américaine de la musique, ont couronné plus précisément l’orchestre spécialisé en musique de jeux vidéo 8-Bit Big Band. Ses quelques dizaines de membres ont enregistré une interprétation aux influences jazz de Meta Knight’s Revenge pour leur album Backwards Compatible.

Une autre version  (Nouvelle fenêtre) de la trame de Kirby Super Star peut être entendue dans le jeu Super Smash Bros Ultimate.

L’industrie vidéoludique se démarque

Ce n’est pas la première fois que les projecteurs sont braqués sur la musique de jeux vidéo lors des Grammys. Baba Yetu, la chanson thème du titre Civilization IV, de Sid Meier, a remporté un prix en 2011.

D’autres bandes sonores vidéoludiques ont été nommées par le passé, dont celle du jeu Journey, en 2012, qui s’est inclinée devant The Girl with the Dragon Tattoo dans la catégorie de la meilleure bande-son pour un contenu visuel.

Kirby, dont le premier jeu a vu le jour en 1992, a le vent dans les voiles ces dernières semaines. Le plus récent titre de la série de la petite boule rose, Kirby and the Forgotten Land, a été lancé à la fin mars.