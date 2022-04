Un second candidat briguera l’investiture du PQ dans Rimouski

On fait aussi de l’information en format collation.

Le père de quatre enfants qui est natif de Rimouski affirme bien connaître les enjeux des aînés et des familles.

En quatre ans j'ai perdu trois fois mon service de garde, donc la réalité des parents, je la connais très très bien.

Dans le passé, il s'est exprimé publiquement pour que les services préhospitaliers à Rimouski soient bonifiés.

« J'étais tanné de prendre position, mais de ne pas pouvoir changer les choses. » — Une citation de Marc-Olivier Plante, candidat à l'investiture du Parti québécois dans Rimouski

Parmi ses priorités, s'il se rend au bout du processus d'investiture, Marc-Olivier Plante entend ajouter sa voix aux nombreuses autres qui demandent qu'un service d'hémodynamie soit installé à Rimouski, un projet réclamé depuis plus de 20 ans par les élus.

Par ailleurs, Marc-Olivier Plante mentionne qu'il a un énorme respect pour Harold LeBel, le député sortant. S'il était resté, je l'aurais appuyé , mentionne-t-il.

Il a d'ailleurs siégé comme conseiller jeunesse au sein du comité exécutif du député LeBel pendant un peu plus d'un an, en 2018 et 2019.

Le candidat à l'investiture péquiste, Fernand Clavette lors de la visite du chef du Bloc québécois à Rimouski. Photo : Facebook (capture d'écran)

Un premier militant a déposé sa candidature plus tôt en mars. Il s'agit de Fernand Clavette, retraité de Mine Gaspé de Murdochville, qui habite à Rimouski depuis 20 ans.

L'homme de 67 ans dit vouloir aider à rebâtir le parti de René Lévesque.

Samuel Ouellet, entrepreneur, songe lui aussi à se lancer en politique active. Photo : Facebook (capture d'écran)

Un troisième candidat pourrait s'ajouter. Le propriétaire du Journal Le Soir et ancien attaché politique d'Harold LeBel, Samuel Ouellet, fera connaître ses intentions d'ici deux semaines.

On ne connaît pas encore la date de l'investiture péquiste pour la circonscription. Le Parti québécois a remporté toutes les élections dans Rimouski depuis 1994.