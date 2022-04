« Seules quelques personnes décident pour le Québec », dénonce Catherine Dorion

On fait aussi de l’information en format collation.

Catherine Dorion était émue avant de prendre la parole, flanquée des deux co-porte-paroles de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé. La députée de Taschereau dit avoir fait le saut en politique pour changer les choses de l’intérieur.

Institution contraignante

Quatre ans plus tard, elle dénonce encore le fonctionnement de l’Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale est une institution extrêmement contraignante, avec des cadres rigides, vieux, "passés date", qui rend toute liberté de parole et tout mouvement populaire politique difficile , estime Catherine Dorion.

La députée de Taschereau soutient aussi qu’il est difficile de faire exister les priorités de la majorité d’électeurs qui n’ont pas voté pour le parti au pouvoir.

Il est souvent difficile d’avoir les informations. Il y a aussi un manque de démocratie à l’interne du parti au pouvoir. Finalement, seules quelques personnes décident pour le Québec. C’est pour ça qu’il faut une assemblée constituante , martèle l’élue.

Catherine Dorion et Sol Zanetti lors de leur élection à Québec Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Forte majorité

Aux dernières élections provinciales, en 2018, Catherine Dorion avait été élue dans sa circonscription, au centre-ville de Québec, avec 42,52 % des voix. La Coalition avenir Québec (CAQ) avait obtenu 18,98 % des voix, le Parti libéral (PLQ), 17,66 %, et le Parti québécois (PQ), 17,64 %.

La première députée de Québec solidaire dans Taschereau avait succédé à la péquiste Agnès Maltais, qui avait tiré sa révérence après 20 ans de politique active.

Catherine Dorion, la députée solidaire de Taschereau Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Plusieurs causes

Pendant quatre ans, Catherine Dorion a milité activement contre le projet de 3e lien, contre la désinformation et pour le transport collectif. Elle souhaite continuer de mener ces batailles et d’être active, mais à son rythme.

Mon projet personnel "fitte" peut-être avec le projet que je souhaite pour le Québec. Le Québec doit arrêter de courir comme une poule pas de tête. On va tous être mieux. Peut-être que, dans les révolutions qu'on a à faire, c'est parfois d'en faire moins et pas toujours plus, pour gagner des batailles , affirme-t-elle.

Le futur tramway de Québec Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

Active pour le tramway

La réalisation du projet de tramway figure toujours dans ses priorités.

Ce combat-là, j'ai envie de le faire. Ça va être une vraie bataille à mener, mais je la trouve extrêmement excitante. De dix ans en dix ans, on se fait détruire par une clique à Québec. Tous les projets de transport actif se sont toujours fait "planter" par la même petite clique , s'exclame Catherine Dorion.

Catherine Dorion, députée solidaire de Taschereau Photo : Radio-Canada

Belle expérience

La députée ne sort pas amère de son aventure en politique. Elle invite d’ailleurs les citoyens, peu importe leur allégeance ou leurs opinions, à se présenter en politique.

L'aventure, l'intensité, le degré, c'est toute une école, c'est tout un champ de bataille. C'est quelque chose que rien d'autre ne peut nous permettre de vivre. Je le conseille à tous , dit-elle.

Les co-porte-paroles de QS ont tenu à lui rendre hommage. Gabriel Nadeau-Dubois a fait le parallèle avec un autre ancien député de sa formation, Amir Khadir.

Je me considère très chanceux, privilégié, d'avoir fait partie des très rares personnes, au Québec, qui ont travaillé au côté de ces deux députés hors normes. Ils avaient chacun à leur manière la parole libre, la parole franche, unique , a-t-il souligné.

Je suis contente que Catherine ait fait ce passage avec nous pour ébranler les piliers de temple, comme le fait Québec solidaire. Ce qui me rend heureuse, c'est que, désormais, les gens de Taschereau et de Québec savent ce que c'est d'avoir une députée solidaire , a ajouté Manon Massé.

La comédienne et auteure assure qu’elle va continuer de militer aux côtés de QS. Catherine Dorion promet même de faire campagne, lors des prochaines élections, avec la personne qui sera désignée comme prochain candidat dans Taschereau.