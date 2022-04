Basketball : les Ravens remportent un 3e titre national d’affilée

Je dirais que celui-ci est un peu plus sweet. On a traversé beaucoup de choses les deux dernières années avec la COVID, donc celui-là me touche au cœur un peu plus , explique le centre gatinois Biniam Ghebrekidan.

La rencontre avait pourtant mal commencé pour l'équipe ottavienne, alors que les Huskies ont rapidement pris une avance de 11 à 2. Les Ravens menaient toutefois 22 à 21 après le premier quart, et ils ont ensuite creusé l'écart pour rentrer au vestiaire avec une avance de 14 unités à la mi-temps.

Au 3e quart, les champions nationaux ont été impitoyables en inscrivant 18 points sans réplique pour se donner une avance de 63 à 31. L'université saskatchewanaise s'est bien battue pour revenir à neuf unités de leurs adversaires avec une minute à écouler au dernier quart, mais ce fut trop peu trop tard.

Le garde des Ravens, Aiden Warnholtz, a été nommé joueur du match grâce à une impressionnante récolte de 18 points, 9 rebonds et 8 passes décisives, alors que son coéquipier Alain Louis s'est vu décerner le Trophée Jack Donohue, remis au joueur par excellence du Championnat canadien.

L'ailier Lloyd Pandi, nommé joueur de l’année dans le réseau universitaire plus tôt cette semaine, a également mis la main à la pâte avec 16 points et 13 rebonds contre les Huskies.

On a gagné le championnat et c'est tout ce qui compte. Avoir une bonne saison individuelle sans championnat, je n'aurais pas le même sentiment que j'ai présentement , insiste-t-il.

La finale avant la finale

Le parcours de l'Université Carleton est passé bien près de s'arrêter en demi-finale. Opposés à l'équipe hôte du tournoi, les Golden Bears de l'Université de l'Alberta, les Ravens l'ont emporté de justesse 64 à 63 pour obtenir leur billet vers la joute ultime.

Les amateurs de basketball universitaire au Canada s'entendent pour dire qu'il s'agissait du match de l'année. La foule hostile n'a d'ailleurs pas fait de cadeaux aux Ravens.

On savait qu'ils allaient avoir une énergie indescriptible, puisque nous on l'a ressentie en 2020 quand on a accueilli le Championnat canadien. On savait qu'on allait combattre non seulement l'équipe, mais aussi la foule , raconte Pandi.

« Honnêtement, c'est le meilleur match en termes d'atmosphère que j'ai joué dans ma vie. » — Une citation de Biniam Ghebrekidan, joueur de centre des Ravens de l'Université Carleton

Les représentants de l'Université Carleton ont eu un parcours particulièrement difficile cette année, puisqu'ils étaient classés 7es à l'échelle nationale avant la compétition. C'était la première fois que le programme le plus prestigieux au pays ne se retrouvait pas parmi les quatre premières têtes de série au 21e siècle, imaginez-vous!

Pourtant, les triples champions nationaux n'ont subi qu'une seule défaite cette saison. Ce revers est toutefois survenu en demi-finale du Championnat provincial de l'Ontario contre les Gaels de l'Université Queen's.

Toute l'équipe pourrait vous dire que sans cette défaite contre Queen's, on ne serait pas champions aujourd'hui, ça a vraiment changé notre mentalité , souligne Pandi, le meilleur joueur des Ravens.