Nouvelle vidéo promotionnelle du tramway de Québec

On fait aussi de l’information en format collation.

Maquette de l'intersection de la rue Maguire, dans Sillery Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

Moult détails du tracé de 19 km sont présentés dans la vidéo animée.

Le tramway sera confortable et quatre fois plus spacieux qu’un bus , peut-on entendre dans la narration.

On rappelle que le service sera disponible 20 heures par jour et que les wagons arriveront à heure fixe, peu importe la saison.

Seul pour sa voie et prioritaire au carrefour, il s’arrêtera uniquement pour embarquer et débarquer des passagers , indique la narratrice de la vidéo.

On promet aussi des trottoirs plus larges pour les rues longeant le tramway avec refuges pour piétons et supports à vélo.

Un des aspects sensibles du projet, la coupe de certains arbres le long du tracé lors de la phase de construction, est aussi effleuré.

Partout où le tramway circulera, il y aura plus de végétations , entend-on.

Vision de l’administration Marchand

On en apprend également sur la vision du projet de la part de la mairie de Québec.

Le tramway sera la colonne vertébrale d’une grande vision de la mobilité à Québec , dit-on.

On y entend aussi que le tramway fera de Québec l’une des villes les plus attrayantes au pays.

On rappelle d’ailleurs que les résidents des municipalités voisines de Québec pourront utiliser le tramway grâce à cinq pôles d’échange. 6000 places de stationnement gratuites seront disponibles près de certains pôles.