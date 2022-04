La Galerie du jouet acquiert deux magasins au Lac-Saint-Jean

Les deux commerces fondés par la même famille appartenaient à d’autres propriétaires depuis quelques années.

Copropriétaire de la Galerie du jouet, Audrey Tremblay précise que l’entreprise possède désormais six magasins, neuf centres de distribution et neuf boutiques en ligne.

Je me rappelle très bien quand le Walmart est venu s’installer à Alma, je devais avoir une quinzaine d’années. J’étais stressée. Même si j’étais petite, j’avais peur pour mon entreprise. Mon père me disait de ne pas m’inquiéter. Lui, il venait de se bâtir à Alma et il avait pignon sur rue. Ça n’a presque pas paru sur les ventes. Dans une grande chaîne, on peut peut-être à arriver à trouver moins cher, mais on n’a jamais le service, les conseils qu’on donne. On a des gens exceptionnels dans les jeux de société, on a des spécialistes , a expliqué Audrey Tremblay, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Pandémie et jeux de société

En période de pandémie, les jeux de société et les casse-têtes ont repris du galon. Les ventes ont explosé à la Galerie du jouet. Audrey Tremblay fait valoir qu’autant les classiques que les nouveautés ont fait l’objet de convoitise.

« On prend le temps de s’asseoir, on met nos téléphones de côté et on joue en famille. » — Une citation de Audrey Tremblay, copropriétaire, La Galerie du jouet

La Galerie du jouet réfléchit même à la possibilité d'ouvrir boutique à l’extérieur de la région.

C’est certain qu’on a l’œil ouvert , s’est contenté de dire Audrey Tremblay, en précisant qu’elle n’était pas prête à faire des annonces .

Des magasins améliorés

L’entreprise s’affaire à rénover certains de ses commerces dans le but de les rendre attrayants pour la clientèle.

Plus ça va, plus on met à jour nos boutiques. On a agrandi la boutique de Roberval, on a donné de l’amour à notre boutique d’Alma. On sait que certains de nos magasins sont dus. On pense à celui de Chicoutimi qui a vraiment besoin d’un petit coup de pouce. Il faut que ça reste magique. Il faut que les enfants aient le goût d’aller dans le magasin. C’est important que la façade soit belle et que ce soit invitant , a-t-elle conclu.

Avec Frédéric Tremblay