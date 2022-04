Le GIEC appelle à une baisse radicale de la consommation d’énergie fossile

Une baisse substantielle de la consommation et de la production des énergies fossiles ainsi que le désinvestissement du secteur privé et la fin des subventions à ce secteur sont essentiels pour l’atteinte des cibles de l’Accord de Paris, conclut la troisième partie du sixième rapport du GIEC consacré aux mesures d’atténuation.

Il s'agit du dernier volet du sixième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques (GIEC). Le premier du genre a été publié en août 2021et portait sur l’accélération sans précédent du réchauffement climatique.

Le deuxième volet, publié en février 2022, traitait des effets irréversibles sur les populations et les écosystèmes. Ce troisième rapport détaille les solutions à portée de main pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Limiter la hausse des températures au-delà de 1,5 degré d’ici 2050 nécessite des actions dès maintenant, sans quoi l'objectif sera inatteignable.

« Il faut arrêter de penser qu'en dessous du 1,5 °C, tout va bien. Il y a déjà des pertes et des dommages majeurs et chaque fraction de degré d'augmentation est dangereuse. On est déjà dans une situation, aujourd’hui, où les risques sont très élevés. » — Une citation de Céline Guivarch, économiste du changement climatique et une des auteurs du rapport

Le nouveau rapport du GIEC est sans équivoque : il n’y plus de place pour l'expansion des énergies fossiles, point final.

Les données l’illustrent bien : les infrastructures actuelles qui utilisent des combustibles fossiles, dont la majorité se trouve dans le secteur de l'énergie, pourraient à elles seules épuiser le budget carbone nécessaire pour limiter le réchauffement à 1,5 °C. L’épineuse question de la réduction de la consommation des énergies fossiles est donc au cœur de la solution.

Les militants du climat sont parfois dépeints comme de dangereux radicaux, alors que les véritables radicaux dangereux sont les pays qui augmentent la production de combustibles fossiles. Investir dans de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles est, moralement et économiquement, une folie , explique Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU.

Selon les projections du GIEC, l’utilisation du charbon, du pétrole et du gaz doit être réduite respectivement de 100 %, 60 % et 70 % d’ici 2050 par rapport au niveau de 2019, pour atteindre l’objectif de 1,5 °C. Des chiffres qui ne tiennent pas compte des technologies de capture et de stockage de carbone (CSC) liées à ces projets d'exploitation. À cet égard, le GIEC souligne que cette technologie doit être considérée dans les mesures d’atténuation, mais admet qu’elle se heurte actuellement à des obstacles technologiques, économiques, institutionnels, écologiques, environnementaux et socioculturels .

Seules les réductions rapides et soutenues et l’atteinte de zéro émission de CO2 peuvent contenir l'augmentation des températures sous les 2 degrés , estime Céline Guivarch

Les auteurs insistent sur le fait que les émissions de GES doivent atteindre leur sommet au plus tard en 2025 pour ensuite être réduites de plus de 43 % en 2030. Et les émissions de méthane, un gaz puissant qui emprisonne plus de chaleur que le CO2 sur une période équivalente, devront être réduites d’un tiers pour être sur la bonne voie.

La production pétrolière, toujours plus importante, est le secteur où il faut agir en priorité, martèlent les experts. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Les pays devront tout faire pour tendre vers l’électrification à grande échelle dans tous les secteurs le plus rapidement possible. L'utilisation de carburant alternatif, comme l’hydrogène, doit aussi faire partie des moyens utilisés pour atteindre les cibles.

La métamorphose énergétique doit passer par la construction d’infrastructures plus durables et l’utilisation de technologies permettant une meilleure efficacité énergétique.

« Nous sommes à la croisée des chemins. Les décisions prises aujourd’hui peuvent nous assurer un avenir viable. Nous avons les outils et le savoir-faire pour limiter le réchauffement climatique. » — Une citation de Hoesung Lee, président du GIEC

Le document de plusieurs centaines de pages répertorie un inventaire de solutions adaptées et de voies que peuvent emprunter les gouvernements pour mettre en place des actions concrètes à portée de main. Il existe des options dans tous les secteurs d’activité pour réduire d’au moins 50 % les émissions de GES d’ici 2030, affirment les experts.

La bonne nouvelle est que, depuis 2010, le coût du déploiement de l’énergie solaire et de la production de batteries lithium-ion a diminué de 85 %. Celui de l’énergie éolienne a baissé de 55 %. Cela devrait favoriser leur développement et aider les gouvernements à prendre des politiques leur permettant d’effectuer leur transition énergétique.

Le financement

Les flux financiers sont trop faibles – de trois à six fois inférieur à ce qu’il faut pour atteindre les objectifs de 2030 – afin de limiter le réchauffement à deux degrés. En revanche, le rapport précise que les capitaux et liquidités disponibles au niveau mondial sont suffisants, le défi consiste donc à les mobiliser et à les réorienter vers le financement des secteurs et régions critiques.

Les flux financiers dans le secteur des énergies fossiles sont encore bien plus grands.

La poursuite de l’investissement dans l’innovation est cruciale et le déploiement de ces innovations doit être plus rapide. On mise sur la coopération internationale pour accroître les transferts technologiques et le financement des pays en développement pour y arriver.

Il faut remédier aux différences nationales en termes de marge manœuvre budgétaire et d'accès aux financements pour tous les pays. Le rapport souligne le fossé financier entre les pays causé par la pandémie de COVID-19. Globalement, il doit y avoir un souci d’équité entre les pays pour atteindre les objectifs.

De 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes qui les rendent extrêmement vulnérables aux effets des changements climatiques, note le GIEC. Au même moment, 10 % des ménages dont les émissions par habitant sont les plus élevées contribuent à 34-45 % des émissions de GES.

La pollution atmosphérique devient un important problème dans de nombreuses grandes villes du monde. Photo : Reuters / Jason Lee

De la cohérence politique

Les experts sont aussi clairs : il doit y avoir de la cohérence dans les politiques implantées entre les différents ministères d’un même gouvernement et entre les différents paliers de gouvernements pour consolider les efforts.

Les auteurs du rapport affirment que les mesures réglementaires des marchés se sont avérées efficaces pour réduire ou éviter les émissions de GES. Mais elles doivent être largement renforcées. Les progrès réels, compilés grâce à des milliers d'études, démontrent que ces derniers sont lents.

Les villes ont un rôle important à jouer

Les villes sont des acteurs clés pour faciliter l’atteinte des objectifs en matière de réduction des GES. Elles peuvent contribuer à diminuer la consommation d’énergie en favorisant, par exemple, le développement de milieux urbains plus compacts, axés sur les piétons.

Elles peuvent accélérer l’électrification des transports et la captation de carbone en favorisant des espaces verts. Les villes doivent travailler pour être capables de proposer, par exemple, du logement abordable aux familles leur permettant ainsi d’être près de leurs lieux de travail et de réduire le recours aux transports pour s’y rendre. Ce sont des mesures relativement faciles à mettre en place, selon les experts.

Jusque dans nos assiettes

Des travailleurs au champ. Photo : Radio-Canada / Gilbert Bégin

L’humanité doit repenser sa façon de consommer, et ce, jusque dans son assiette, affirment les experts du GIEC en incitant les gens et les autorités à réfléchir rapidement sur leurs choix alimentaires et, surtout, aux distances parfois démesurées que doivent parcourir les aliments pour se rendre jusqu'à notre table.

La sobriété devra désormais guider nos choix alimentaires, tout comme la gestion des surplus et le gaspillage alimentaire.

Dans un premier temps, recommande le GIEC, les gens doivent opter pour un régime alimentaire plus sain et durable. C’est-à-dire de consommer moins de viande et de produits issus d’élevages industriels qui génèrent de grandes quantités de GES.

Un virage vers une diète davantage végétale doit être entrepris à grande échelle, affirme le GIEC en privilégiant les aliments à base de céréales secondaires, de légumineuses, de fruits et légumes, de noix et de graines, ainsi que les aliments d'origine animale produits dans des installations résilientes, durables et à faible émission de gaz à effet de serre .

En plus de favoriser toutes les dimensions de la santé et du bien-être des individus , cette diète exerce une faible pression et un faible impact sur l'environnement , soulignent les experts.

Plus équilibré, ce régime végétal est également considéré comme accessible, abordable, sûr et plus équitable.