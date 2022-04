Des jumelles de Winnipeg deviennent rivales le temps d’un championnat de basketball

Elles se sont affrontées sous des couleurs opposées lors du match pour le titre de basketball féminin U Sports. Kyia a joué avec les Rams. de l'Université Ryerson. et Kyanna a évolué avec les Wesmen. de l'Université de Winnipeg.

C’est finalement l’équipe de Kyia, de l’Université de Ryerson, qui est sortie victorieuse, utilisant un solide tir à 3 points et une défense étouffante, pour remporter le premier championnat national du programme, 70-48 à Kingston, en Ontario.

Kyanna, quant à elle, a récolté 13 points et 3 rebonds en 35 minutes sur le terrain, tandis que Kyia a enregistré 6 points et 2 passes décisives en 19 minutes de jeu.

Les sœurs étaient coéquipières à l'École Sargent Park avant de rejoindre l'équipe de l'École secondaire Sisler, les Spartans, et d'en être des joueuses clés.

Bien qu'il ait eu plusieurs bonnes joueuses au cours de ses 17 saisons comme entraîneur de basketball des Spartans, Michael Tan souligne que les deux soeurs possèdent des qualités qui les rendent différentes sur le terrain.

« Nous sommes plus que de simples joueuses de basket. Nous sommes des femmes formidables, fortes et intelligentes, et je suis heureuse de faire du sport […] et de pouvoir jouer à ce jeu. »