COVID-19 : Québec recense 7 décès de plus et 57 hospitalisations supplémentaires

Le nombre d'hospitalisations dues à la COVID-19 continue d’augmenter au Québec. La santé publique fait état de 1407 personnes hospitalisées au cours des dernières 24 heures, soit 57 de plus que la veille.

De ce nombre, 69 patients se trouvent aux soins intensifs, en baisse de 3 comparativement au précédent bilan.

Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 158 malades de la COVID-19 de plus ont été admis à l'hôpital ces dernières 24 heures, alors que 101 ont obtenu leur congé.

Sept décès s'ajoutent aussi au bilan des pertes de vie, qui atteint 14 411 depuis le début de la pandémie au Québec.

Québec recense aussi 2331 nouvelles infections à la COVID-19, ce qui porte à 978 924 le nombre de cas confirmés au Québec depuis le début de la pandémie, en février 2020.

Toutefois, le nombre de cas recensés n'est pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est possible que pour les groupes jugés prioritaires.

En tout, 15 157 prélèvements réalisés par test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR ont été analysés le 2 avril, pour un taux de positivité de 15,3 %.

Vaccination

Plus de 8708 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées au Québec, ce qui porte à 18 716 775 le nombre de doses reçues par des Québécois, en incluant ceux qui ont été vaccinés à l’extérieur de la province.

À ce jour, 87 % des Québécois de 5 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 et 53 % ont reçu une troisième dose, selon les données du MSSS.

En date d’aujourd’hui, 11 141 soignants étaient absents du réseau de la santé, un chiffre qui a quasiment doublé en comparaison des 6230 absents du début du mois de mars.

Décision demain sur le masque

À moins d’un revirement de dernière minute, l’échéance du 15 avril pour retirer le masque au Québec devrait être repoussée. Le scénario à l’étude en fin de semaine était de prolonger le port du masque de deux semaines jusqu’à la fin avril.

Des réunions et des discussions doivent encore avoir lieu aujourd’hui, notamment la réunion de la cellule de crise ce soir, où la santé publique transmettra sa recommandation pour une annonce officielle demain.

L’arbitrage final sera fait par le premier ministre aujourd’hui.

Avec les informations de Daniel Boily et Sébastien Bovet.