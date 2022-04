L’Ontario et le fédéral offrent plus de 500 millions en aide à GM

La province et Ottawa annoncent chacun jusqu'à 259 millions de dollars en subventions pour aider General Motors (GM) à réoutiller ses usines d'Oshawa et d'Ingersoll.

GM avait déjà annoncé un investissement de 2 milliards pour la production de camions électriques à Ingersoll et l'assemblage de camionnettes Chevrolet Silverado à Oshawa.

Le premier ministre Doug Ford, qui fera face à l'électorat en juin, a affirmé lundi que cet investissement garantira 2600 emplois ici, à Oshawa . Un troisième quart de travail doit être ajouté à cette usine.

La production par GM de camions électriques à Ingersoll doit commencer plus tard cette année.

Ce vote de confiance de General Motors en Ontario est une preuve de plus qu’en attirant des investissements qui changent la donne, notre gouvernement sécurise notre secteur automobile pour la prochaine génération de travailleurs , soutient M. Ford.

C’est la preuve que le secteur canadien de l’automobile est là pour rester pour le long terme. L’annonce d’aujourd’hui représente plus d’emplois, plus de véhicules propres et une plus grande croissance économique pour tous les Canadiens , renchérit le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

Ce partenariat avec les gouvernements de l'Ontario et du Canada aide GM à bâtir une industrie et une chaîne d'approvisionnement en véhicules électriques plus diversifiée, innovative et soutenable - et nous sommes fiers de le faire ici, au Canada , affirme la présidente de GM Canada, Marissa West.

GM assemblera à Ingersoll, en Ontario, son nouveau camion électrique appelé BrightDrop. Photo : GM

Le mois dernier, l'Ontario et le fédéral ont annoncé un projet de plus de 5 milliards visant à ouvrir à Windsor la première usine de batteries pour véhicules électriques au pays.