Pelletée de terre symbolique pour un pavillon de recherche au Cégep de Baie-Comeau

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, était de passage au Cégep de Baie-Comeau pour une conférence de presse lors de cette première pelletée.

Le nouvel espace collaboratif du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale CEDFOB assurera la formation d’une relève capable d’augmenter la compétitivité de [l’industrie forestière] un secteur clé pour la région , déclare par écrit le ministre Fitzgibbon.

Le gouvernement du Québec avait annoncé l’année dernière qu’il contribuait à hauteur de 8,1 millions de dollars à la construction du pavillon. Selon un communiqué de presse du gouvernement, ce projet est évalué à plus de 9,2 millions de dollars.

Le bâtiment sera entièrement construit en bois pour marquer l’importance de l’industrie du bois pour nos communautés , dit Steeve St-Gelais, président de Boisaco et du conseil d’administration du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale CEDFOB .

Un croquis du nouveau pavillon prévue par le Cégep de Baie-Comeau, présentée en 2020 (archives). Photo : Radio-Canada / Cégep de Baie-Comeau

Créé en 2004, le Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale CEDFOB est un organisme à but non lucratif (OBNL) affilié au Cégep de Baie-Comeau qui accompagne les entreprises et les organismes dans l’innovation grâce, entre autres, à la recherche appliquée, au transfert technologique et à la formation sur mesure. [...] Il évolue essentiellement dans le domaine de la foresterie en région boréale. Il a récemment étendu son domaine d’expertise aux petits fruits nordiques, à la physique et chimie du bois et à l’entomologie , indique le site internet du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale CEDFOB .

D’après l'échéancier des travaux, la construction du pavillon du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale CEDFOB pourrait être finalisée au début de l’année 2023.

Avec des informations de Camille Lacroix-Villeneuve