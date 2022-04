L’arrivée du premier navire de croisière en C.-B. est repoussée

On fait aussi de l’information en format collation.

Victoria devait accueillir le Caribbean Princess mercredi, mais l'entreprise de croisières a plutôt décidé de le mettre en cale sèche pour s'assurer que le navire soit dans le meilleur état possible pour la saison estivale.

C'est donc plutôt un paquebot de Holland America qui donnera le coup d'envoi de la saison samedi prochain à Victoria.

L'industrie des croisières était sur pause depuis le début de la pandémie.

Selon le gouvernement fédéral, les croisières génèrent des retombées de 4 milliards de dollars par année au Canada.

Comme dans les avions et les trains, les passagers des paquebots devront être doublement vaccinés pour pouvoir embarquer. Les vérifications seront faites par les agences de croisières et par des agents fédéraux, affirme Ian Robertson, directeur général et président de l'administration portuaire du Grand Victoria.

L’équipage et le personnel devront aussi être vaccinés, selon Transports Canada.

Un marché important et polluant

Selon l'Organisation maritime internationale (OMI), les navires de croisière génèrent 30 millions de tonnes de CO2, soit 10 % de la pollution causée par le transport maritime, selon des données de 2018.

Le Canada fait partie des 19 pays qui ont promis, durant la COP26, de créer des corridors verts, soit d’éliminer les émissions de gaz à effet de serre sur certaines voies maritimes internationales.