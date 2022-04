COVID-19 : 5 nouveaux décès et augmentation du délestage au Bas-Saint-Laurent

La COVID-19 force de nouveau les établissements de santé du Bas-Saint-Laurent à reporter davantage d’activités chirurgicales. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) confirme que la région a atteint le niveau 3 de délestage.

Depuis la mi-février, le Bas-Saint-Laurent se situait au niveau 2 dans l’échelle établie par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec, mais la hausse des hospitalisations et le nombre important d’employés absents en lien avec la COVID-19 entraîne ce retour au palier d’alerte supérieur.

Concrètement, l’atteinte du niveau 3 signifie que le gouvernement permet aux hôpitaux de la région de réduire de moitié leurs activités chirurgicales, afin de libérer des lits et des ressources pour faire face à la pandémie. Seules des opérations non urgentes sont reportées pour le moment.

Lors des dernières vagues de COVID-19, les interventions nécessitant une hospitalisation ont été les plus touchées par le délestage au Bas-Saint-Laurent. Les chirurgies d’un jour ont pour la plupart pu être maintenues, ce qui pourrait être le cas une fois de plus dans le cadre de cette 6e vague, selon le porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la région, Gilles Turmel.

Cinq nouveaux décès en trois jours

Dans les derniers jours au Bas-Saint-Laurent, la COVID-19 a coûté la vie à cinq personnes de plus, selon le bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la région publié lundi.

Les plus récentes données indiquent également que 38 personnes atteintes du virus sont actuellement hospitalisées dans les hôpitaux bas-laurentiens, dont trois aux soins intensifs.