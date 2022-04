Une usine de granules de 40 M$ en construction à Cacouna

L'un des grands joueurs de l'industrie forestière bas-laurentienne, le Groupe Lebel, compte ainsi réutiliser ses copeaux, sciures, écorces et autres produits du bois qui sont actuellement inutilisés pour en faire des granules destinées majoritairement au marché européen.

Un premier contrat en ce sens a déjà été signé avec une entreprise de l'Angleterre dont le nom demeure confidentiel.

Le président-directeur général du Groupe Lebel, Louis-Frédéric Lebel, indique que son entreprise rêvait d'implanter une telle usine depuis plus de 20 ans.

« Le marché est mature [...] et l'avènement de la tordeuse va un peu bouleverser l'offre et la demande des coproduits, c'est vraiment ça l'élément déclencheur. » — Une citation de Louis-Frédéric Lebel, président-directeur général du Groupe Lebel

Certains volumes de bois inutilisés, dont ceux infectés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette, pourront ainsi être revalorisés.

Pour l'ensemble des sous-produits que nous on génère, il y a environ 15 % du volume qui va se retrouver à l'usine de Cacouna , indique M. Lebel.

L'ensemble du projet est évalué à 40 millions de dollars et bénéficie d'une aide financière de près de 15 millions de dollars du gouvernement du Québec. Les activités devraient commencer en 2023 pour la première phase du projet, qui permettra de produire 100 000 tonnes métriques par année. Si l'expérience est positive, une deuxième phase pourrait ensuite voir le jour.

Ça semble assez simple, on prend quatre ingrédients, on les sèche, on les broie, mais c'est beaucoup plus complexe , affirme M. Lebel. Il faut bien maîtriser chacune des étapes de transformation, arriver avec une façon de réfléchir qui est différente de ce que nous on a au niveau de la première transformation du bois , dit-il.

La nouvelle usine de Groupe Lebel sera située près du port de Cacouna, dans le parc industriel où l'entreprise possède déjà des installations. Photo : Avec l'autorisation de Groupe Lebel

La nouvelle usine se servira également de la biomasse forestière comme combustible pour faire sécher les granules, ce dont s'est réjoui le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, qui était de passage à Cacouna lundi matin pour annoncer le projet.

Le projet de Lebel va faire en sorte qu'on va [éviter] ici, au Québec, 30 500 tonnes de gaz à effet de serre GES par année, c'est l'équivalent de 9000 véhicules qui passent de l'essence à l'électrique, c'est pas banal , a-t-il affirmé.

La création de cette usine pourrait aussi avoir un impact positif sur les propriétaires de lots privés de la région. Selon le directeur général du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, Charles-Edmond Landry, des négociations sont en cours pour approvisionner la nouvelle usine. Des volumes de bois de moindre qualité pourraient ainsi être acheminés vers l'usine pour en faire des granules.

Avec la collaboration de Patrick Bergeron